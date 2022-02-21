Учитель по химии из Нур-Султана бесплатно готовит выпускников к ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бесплатные уроки по подготовке выпускников школ к ЕНТ проводит столичный педагог-новатор Нурбай Нурсапа. Он преподает химию в школе-лицее № 66 города Нур-Султана, а также готовит школьников к олимпиадам и к единому национальному тестированию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Также молодой педагог-мастер в свободное от школьных занятий время активно проводит видеоуроки в прямом эфире на своем YouTube- и Telegram-каналах. Онлайн-уроки набрали почти 50 тысяч часов просмотров на YouTube, стало больше и подписчиков на его каналы в соцсетях. Особенно онлайн-занятия пользуются повышенным интересом среди сельских выпускников.

«Я начал проводить видеоуроки в социальных сетях для того, чтобы прежде всего помочь сельским ребятам бесплатно и эффективно подготовиться к ЕНТ, так как на селе зачастую нет возможности заниматься с репетиторами и посещать специальные подготовительные курсы. Самый длинный прямой эфир длился более 7 часов, за это время мы с ребятами решили 100 самых сложных задач по ЕНТ. Отрадно, что мои уроки смотрят школьники из разных регионов страны и они глубже познают химию. Среди моих учеников много ребят, которые поступили на гранты как в ведущие вузы страны, так и в зарубежные университеты», – рассказал учитель химии школы-лицея № 66 города Нур-Султана Нурбай Нурсапа.

Посредством видеоуроков молодой учитель легко и доступно объясняет сложные формулы, проводит интересные химические эксперименты и помогает обучающимся решать различные задачи. Также педагог Нурбай Нурсапа готовит учащихся своей школы к олимпиадам по химии и гордится своими воспитанниками. Его ученики 8 раз становились призерами республиканской предметной олимпиады и завоевали золотые, серебряные, бронзовые медали.

«Учитель Нурбай Нурсапа очень грамотный, профессиональный педагог. Раньше мой сын Амирбек Бакдаулет интересовался только спортивными соревнованиями, с тех пор как ему химию начал преподавать Нурбай Нурсапа у него появился интерес к естественно-научному направлению. В результате в 9 классе мой сын завоевал серебряную медаль на республиканской олимпиаде по химии. Сейчас он готовится к очередной олимпиаде. Я рад за сына, что у него такой замечательный педагог, и благодарю талантливого педагога за то, что он прививает детям любовь к знаниям», – отметил родитель Жанибек Устаев.

Молодой учитель Нурбай Нурсапа не только готовит ребят к различным интеллектуальным соревнованиям, но и сам активно участвует в конкурсах среди педагогов и занимает призовые места. Он является победителем городских, республиканских, международных соревнований. Также педагог-новатор активно делится своим опытом с коллегами. Он разрабатывает учебно-методические пособия и проводит обучающие вебинары для учителей химии. Нурбай Нурсапа выпустил сборник задач по химии для участников интеллектуальных олимпиад.



