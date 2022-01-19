Учитель открыл коворкинг-центр в Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мунайлинском районе Мангистауской области Айгерим Муфтуллаева в школе №5, в которой сама работает, открыла коворкинг-центр. Цель - дать возможность ученикам, педагогам заниматься любимым делом, освещать и реализовывать креативные проекты в рамках молодежных бизнес-идей, творческих, учебных программ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Коворкинг-центр разделен на 5 зон: зону научной практики, зону для повышения познавательной активности, зону неформальных встреч, зону отдыха и площадку для индивидуальной работы. Здесь есть возможность организовать деловые встречи, дискуссии, интеллектуальные игры, выставки и посмотреть фильмы. Это удобное место для отдыха посетителей. Есть телевизор, столы, пуфики. Учащиеся смогут ознакомиться с интересными книгами, газетами и журналами», - рассказала Айгерим Муфтуллаева.
В зоне отдыха созданы благоприятные условия для эффективной организации досуга молодежи. Здесь сгруппированы различные интересные книги и игры. Центр полностью оснащен современным оборудованием. В день центр посещают около сотни школьников.
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