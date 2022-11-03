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Учитель НВП из Атырау стал чемпионом мира по гиревому спорту

3 Ноября 2022, 11:17
Учитель НВП из Атырау стал чемпионом мира по гиревому спорту
3 Ноября 2022, 11:17

Учитель НВП из Атырау стал чемпионом мира по гиревому спорту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учитель начальной военной подготовки из Атырау Ришат Галиахметов стал чемпионом мира по гиревому спорту. Соревнования состоялись в индийском городе Нью-Дели с 27 октября по 1 ноября. В нем приняли участие 234 атлета из 13 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Ришат Галиахметов работает учителем НВП в средней школе Каракол Кызылкоганского района. Гиревым спортом педагог занимается последние 10 лет.

«Мой отец был учителем физической культуры. Я иду по его стопам. Смотря на своего папу, я тоже хотел прививать детям здоровый и спортивный образ жизни. А для этого самому нужно быть активным. Вот уже 10 лет я занимаюсь гиревым спортом. Очень рад, что смог с достоинством представить Казахстан на чемпионате мира по гиревому спорту и вновь одержать победу. Сейчас по моим стопам идут несколько моих учеников. Они участвуют в чемпионате Казахстана», - поделился Ришат Галиахметов.

Это уже вторая победа учителя. Ранее он принял участие в чемпионате Азии, который состоялся в Щучинске, где он завоевал золотую медаль. В планах Ришата Галиахметова воспитать свою плеяду спортсменов.


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