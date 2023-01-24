Учительница начальных классов повесилась в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В селе Сайкудык Акжайыкского района повесилась 22-летняя учительница Назым Омирзакова. 17 января девушка свела счеты с жизнью, ее бездыханное тело обнаружила тетя. Родные подозревают, что довести Назым до отчаянного шага могли ее коллеги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Mgorod.kz.

«Назым окончила педагогический колледж и сразу устроилась работать в сельскую школу учителем начальных классов. Однако отношения с руководством не сложились. Завуч делала ей замечания, иногда даже в грубой форме в присутствии других учителей. Угрожала, что срежет зарплату, вынесет приказ и она не сможет устроиться на работу. В середине декабря 2022 года они отозвали учительницу, которая находилась на декретном (Назым работала вместо нее – прим. автора) и оставили Назым с шестью часами учебной нагрузки. Сестра была рада и этому», – рассказал двоюродный брат погибшей Бекбол Мырзабаев.

По его словам, 16 января девушка сходила домой к ученику (находится на домашнем обучении — прим автора), а после обеда на работу не пошла. 17 января Бекбол около 8:00 вышел на работу, Назым в это время спала. Спустя 15-20 минут мама обнаружила дочь повешенной во дворе дома. Никакой предсмертной записки родственники не нашли.

«Весь коллектив школы в курсе того, что на нее оказывали давление. Назым сама была спокойной, никогда никого не обижала. Жила и работала у меня, родители живут в другом селе. Она всегда заботилась о них, помогала младшему брату, одевала и обувала его. Я никого не обвиняю, но подозреваю, что сестра могла решиться на такой отчаянный шаг именно из-за проблем на работе. Да, возможно в работе Назым были какие-то недостатки, возможно она делала ошибки, но она ведь молодой специалист, только начала работать. Вместо того, чтобы давить на нее и критиковать, руководство школы должно было помочь ей, объяснять и направлять. Мы опасаемся, что досудебное расследование могут закрыть или провести не в полной мере», — рассказал Бекбол Мырзабаев.

Руководитель районного отдела образования Ерболат Бекмулдин отметил, что разговаривал с директором школы по этому поводу. Со слов директора, коллеги, напротив, помогали Назым освоиться, учили работать с электронным журналом, назначили наставника и всячески оказывали поддержку.

«Изначально у нее было 28,5 часов учебной нагрузки, но потом на работу вышел основной работник, и у Назым остались 12,5 часов с учеником на домашнем обучении и еще шесть часов основной работы. Поэтому она работала на полной ставке. Ранее девушка не жаловалась, руководство школы относилось к ней с пониманием», - прокомментировал Ерболат Бекмулдин.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 17 января около 8:00 в сарае частного дома девушка покончила жизнь самоубийством. На теле не было признаков насильственной смерти, труп направлен в морг на проведение судебно-медицинской экспертизы. Факт зарегистрирован по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».