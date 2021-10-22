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    19:22, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Учитель написала на лбу у первоклассников слово «тетрадь» в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области уволили учительницу, написавшую на лбу у 12 первоклассников слово «тетрадь». Так педагог решила напомнить малышам о забытом доме предмете канцелярии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел 18 октября в школе-гимназии №13 «Экос» города Кокшетау. По словам директора школы, педагог имеет 27-летний опыт работы и прибыла в данную школу совсем недавно.

    В отделе образования города Кокшетау подтвердили, что учителем начальных классов ЭШГ №13 были предприняты неправомерные действия в отношении учащихся первого класса.

    «В настоящее время учитель уволен по подпункту 14 пункта1 статьи 52 Трудового Кодекса РК «Совершение работником, выполнявшим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением данной работы». Учащимся оказывается психологическая помощь, с родителями проведено родительское собрание», - отметили в ведомстве.

    Как сообщили в управлении образования Акмолинской области, по данному факту для проведения служебной проверки направлена комиссия в составе работников управления образования и отдела образования города Кокшетау. Руководителем управления образования проведено оперативное совещание с приглашением руководителя отдела образования города, директора и заместителя директора по воспитательной работе ЭШГ №13 «Экос».


    Теги:
    Образование Общество Происшествия Акмолинская область
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