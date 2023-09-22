Учитель из Петропавловска владеет шестью языками

Чинара Кананкызы – учитель английского языка в средней школе №32 им.С.Муканова. С детства изучение языков ей давалось легко. Сейчас девушка свободно может говорить на казахском, русском, английском, азербайжанском, турецком и немецком языках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство просвещения РК.

«Русский язык выучила, потому что это язык для общения. Казахский язык – государственный, я обязана его учить. Я живу в Казахстане. Это мой первый долг и благодарность Казахстану за то, что он дает такие возможности, а в ответ я таким образом могу выразить свою благодарность. Турецкий язык – смотря сериалы, мама научила, она знает. Азербайджанский – родной язык, мама поддерживала дома, находясь за границей, не забывали своего родного языка, уважали его, традиции. Английский я выбрала как свою будущую профессию. Немецкий – иностранный дополнительный язык», - рассказала учитель средней школы Чинара Кананкызы.

Учитель не только помогает осваивать детям английский язык, но и является примером для них. Некоторые из учеников, так же как она, осваивают множество языков. К примеру, ученица 9 класса Мелина Меркури владеет пятью языками - русский, английский, албанский, греческий и сейчас учит казахский.

К слову, Чинара Кананкызы выучила множество языков, не отправляясь в разные страны. Она закончила 32 -ую школу, где сейчас работает, высшее образование получила в университете им М.Козыбаева в родном Петропавловске.