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Учитель из Мангистауской области завоевала Гран-при на международном фестивале искусств

12 Января 2022 14:32
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Учитель из Мангистауской области завоевала Гран-при на международном фестивале искусств

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На международном фестивале искусств в Италии, прошедшем в формате онлайн в номинации фольклорного инструмента «жетыген», Гран-при завоевала жительница Каракиянского района Жадыра Аменова. Она преподаватель детской школы искусств имени Ускинбая Қалманбетұлы села Жетыбай, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Фестиваль искусств по фольклорным инструментам под названием «ORFEO IN ITALIA» проводился среди артистов в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам Жадыры Аменовой, наши соотечественники, участвовавшие в фестивале искусств, также заняли призовые места, среди исполнителей казахской национальной музыки на домбре и кобызе.

Напомним, ранее дизайнер из Актау Асель Зиналиева представила свою коллекцию «Aru Naz» на мировой выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае. Наряды в национальном казахском стиле дома моды «Asel Sagi», которые пользуются большой популярностью среди мангистауских девушек, произвели фурор на мировом подиуме.

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#Культура   #Италия   #Мангистауская область   #Регионы   #Общество   #Искусство  
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Автор:

Аружан Саптарова

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