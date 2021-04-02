Учитель из Костаная: легкое недомогание после вакцинации проходит через сутки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Директор Костанайской гимназии имени М. Горького Ирина Шушпанова поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ» о своём самочувствии после получения прививки от короновирусной инфекции.

Ирина Шушпанова одной из первых среди преподавательского состава области пошла получать вакцину от КВИ. Сразу после получения первого компонента вакцины Ирина Валерьевна делилась своим мнением касательно своего отношения к общей вакцинации.

«Я думаю, что это единственно верный способ, прежде всего, себя уберечь и тех, с кем контактируешь, - говорит она. — Я, как руководитель школы, решила подать пример не только педагогическому коллективу, но и родителям детей. Ведь школа – это, действительно, «чистая» зона, и ее порог должны переступать люди, которые уверены в своём здоровье и, естественно, подавать пример».

Первый компонент она получила ещё в начале марта, когда началась вакцинация учителей и полицейских. Вторую Ирина Шушпанова получила недавно.

«Я себя чувствую замечательно. Причём, стоит учесть тот факт, что когда я получила первый компонент вакцины, мы практически все время находились на работе, был сложный период. На ногах все время, и это после полученной прививки, - делится она. — После первого компонента было на следующий день лёгкое недомогание, сонливость. Точно такое же состояние было у некоторых учителей нашей школы, которые ходили на вакцинацию вместе со мной. Но длится это полдня, день. На следующий уже чувствуешь себя хорошо».

И. Шушпанова отмечает, что теперь, после опыта вакцинации сразу нескольких преподавателей школы, другие учителя учебного заведения готовы привиться и тем самым обезопасить себя и детей.