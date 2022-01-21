Учитель из Экибастуза разрабатывает бесплатные настольные игры для учеников

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Учитель из Экибастуза Дария Дошимова применяет различные игровые технологии для повышения мотивации и интереса школьников к учебе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Дария Дошимова преподает предмет «Основы предпринимательства и бизнеса» в школе-гимназии № 35 г. Экибастуза Павлодарской области. Также она ведет образовательный канал на площадке Youtube и внедряет методику геймификации в процесс обучения.

Кроме того, педагог основала Республиканский клуб юных предпринимателей. Президентом клуба является ученик 10 «А» класса городской школы № 35. На сегодня филиалы представлены также в Семее и Кызылорде. Дария Дошимова участвует в организации игровых турниров между школьниками.

В сфере образования Дария Дошимова работает более 15 лет. За эти годы она разработала различные методики обучения, ее воспитанниками являются сотни детей. Они отмечают, что Дария Салаватовна – профессионал с творческим подходом к работе.

«Для того, чтобы отвлечь детей от Интернета, мы разрабатываем в качестве альтернативы настольные игры. Ведь интеллектуальная игра в реальной жизни гораздо полезнее и интереснее онлайн- игр. Мне хочется, чтобы дети совмещали приятное с полезным. За основу я взяла настольную игру по направлениям экономики и финансовой грамотности. Дети играют по несколько часов и не могут оторваться, это дает знания в сфере финансовой грамотности. Теперь у меня в планах внедрить аналогичные игры и по другим дисциплинам, чтобы детям было интереснее изучать и другие школьные предметы. Ученики школ и колледжей, которые участвовали в играх, проводимых для ознакомления с основами предпринимательства, положительно отзываются о таких методах изучения предмета», – поделилась Дария Дошимова.

Кроме того, сама педагог преуспела и в других сферах.

Она является золотым призером лыжных гонок Павлодарской области среди педагогов, восьмикратным призером областных соревнований по баскетболу, а также призером состязаний по стрельбе.

В настоящее время Дария Дошимова изучает языки и психологию. В планах – выпустить образовательную книгу для людей разных поколений.