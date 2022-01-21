+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Учитель из Экибастуза разрабатывает бесплатные настольные игры для учеников

21 Января 2022 10:19
Поделиться:
Учитель из Экибастуза разрабатывает бесплатные настольные игры для учеников

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Учитель из Экибастуза Дария Дошимова применяет различные игровые технологии для повышения мотивации и интереса школьников к учебе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Новости по теме
Как восполняется дефицит медицинских кадров в Акмолинской области
Зимнее ЕНТ будет проходить в трёх пунктах в Карагандинской области В 2021 году павлодарскими оперативниками разыскано свыше ста уголовных преступников Еще на пять тысяч увеличится количество грантов для обучения в 2022 году

Дария Дошимова преподает предмет «Основы предпринимательства и бизнеса» в школе-гимназии № 35 г. Экибастуза Павлодарской области. Также она ведет образовательный канал на площадке Youtube и внедряет методику геймификации в процесс обучения.

Кроме того, педагог основала Республиканский клуб юных предпринимателей. Президентом клуба является ученик 10 «А» класса городской школы № 35. На сегодня филиалы представлены также в Семее и Кызылорде. Дария Дошимова участвует в организации игровых турниров между школьниками.

В сфере образования Дария Дошимова работает более 15 лет. За эти годы она разработала различные методики обучения, ее воспитанниками являются сотни детей. Они отмечают, что Дария Салаватовна – профессионал с творческим подходом к работе.

«Для того, чтобы отвлечь детей от Интернета, мы разрабатываем в качестве альтернативы настольные игры. Ведь интеллектуальная игра в реальной жизни гораздо полезнее и интереснее онлайн- игр. Мне хочется, чтобы дети совмещали приятное с полезным. За основу я взяла настольную игру по направлениям экономики и финансовой грамотности. Дети играют по несколько часов и не могут оторваться, это дает знания в сфере финансовой грамотности. Теперь у меня в планах внедрить аналогичные игры и по другим дисциплинам, чтобы детям было интереснее изучать и другие школьные предметы. Ученики школ и колледжей, которые участвовали в играх, проводимых для ознакомления с основами предпринимательства, положительно отзываются о таких методах изучения предмета», – поделилась Дария Дошимова.

Кроме того, сама педагог преуспела и в других сферах.

Она является золотым призером лыжных гонок Павлодарской области среди педагогов, восьмикратным призером областных соревнований по баскетболу, а также призером состязаний по стрельбе.

В настоящее время Дария Дошимова изучает языки и психологию. В планах – выпустить образовательную книгу для людей разных поколений.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Образование   #МОН  
Поделиться:
Новости по теме
Как восполняется дефицит медицинских кадров в Акмолинской области
Зимнее ЕНТ будет проходить в трёх пунктах в Карагандинской области
В 2021 году павлодарскими оперативниками разыскано свыше ста уголовных преступников
Еще на пять тысяч увеличится количество грантов для обучения в 2022 году
Популярное
1 Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования АО «Самрук – Қазына»
2 Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
3 В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
4 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
5 Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
6 Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
Читайте также
Павлодарские лесники спасли попавшую в петли браконьеров собаку
Зимнее ЕНТ будет проходить в трёх пунктах в Карагандинской области
Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования АО «Самрук – Қазына»
Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив