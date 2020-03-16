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Учитель из Актобе открыл YouTube канал для обучения детей химии

16 Марта 2020 08:49
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Учитель из Актобе открыл YouTube канал для обучения детей химии

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Учитель Назарбаевской интеллектуальной школы из Актобе Галымжан Тулеушов открыл YouTube канал на казахском языке для эффективного обучения детей химии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Галымжан Тулеушов, выпускник программы «Болашак», бакалавр химических наук, участник обменных курсов в Великобритании, обладатель международного сертификата IELTS – 7.5.

Эта идея возникла при подготовке учащихся 12-го класса к международным экзаменам Кембриджа. Учитель признается, что видео изначально снималось на английском языке, позже решил снимать на родном языке.

«Я заметил обширный охват материалов на английском языке. А обучающих курсов по химии на казахском очень мало и они платные. Поэтому я решил создать доступный контент, включающий короткие и понятные видеоролики. Следует отметить не только информационную роль сети YouTube, но и пользу сети как образовательного ресурса», – считает учитель из Актобе.

На канал учителя химии «ChemEasy – химия бізбен жеңіл» подписаны более 750 человек, почти все в возрасте от 13 до 24 лет.

В течение года Галымжан Тулеушов проводит онлайн-уроки и эксперименты только на казахском языке на YouTube канале «ChemEasy – химия бізбен жеңіл». Обсуждаются важные темы предмета, а также методы решения химических задач и вопросы ЕНТ.

Юные интеллектуалы подсказывают интересные темы и помогают с оформлением канала. В ближайшее время Галымжан планирует снимать новые видео для сдачи экзаменов NUFIPET, SAT на английском языке.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Образование,
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Автор:

Самал Ендибаева

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