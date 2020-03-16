Учитель из Актобе открыл YouTube канал для обучения детей химии

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Учитель Назарбаевской интеллектуальной школы из Актобе Галымжан Тулеушов открыл YouTube канал на казахском языке для эффективного обучения детей химии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Галымжан Тулеушов, выпускник программы «Болашак», бакалавр химических наук, участник обменных курсов в Великобритании, обладатель международного сертификата IELTS – 7.5.

Эта идея возникла при подготовке учащихся 12-го класса к международным экзаменам Кембриджа. Учитель признается, что видео изначально снималось на английском языке, позже решил снимать на родном языке.

«Я заметил обширный охват материалов на английском языке. А обучающих курсов по химии на казахском очень мало и они платные. Поэтому я решил создать доступный контент, включающий короткие и понятные видеоролики. Следует отметить не только информационную роль сети YouTube, но и пользу сети как образовательного ресурса», – считает учитель из Актобе.

На канал учителя химии «ChemEasy – химия бізбен жеңіл» подписаны более 750 человек, почти все в возрасте от 13 до 24 лет.

В течение года Галымжан Тулеушов проводит онлайн-уроки и эксперименты только на казахском языке на YouTube канале «ChemEasy – химия бізбен жеңіл». Обсуждаются важные темы предмета, а также методы решения химических задач и вопросы ЕНТ.

Юные интеллектуалы подсказывают интересные темы и помогают с оформлением канала. В ближайшее время Галымжан планирует снимать новые видео для сдачи экзаменов NUFIPET, SAT на английском языке.