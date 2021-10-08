Учитель физкультуры поднял руку на ученика в Караганде: начато служебное расследование

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В одной из средних школ Караганды во время урока физкультуры учитель дал подзатыльник подростку и протащил его по полу, схватив за капюшон толстовки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из популярных блогеров Караганды опубликовал у себя на странице в Instagram пост о том, что к нему обратилась подписчица. Женщина сообщила, что учитель физкультуры ее тринадцатилетнего сына поднял руку на ребенка. Преподаватель дал подзатыльник подростку и перед всем классом протащил его за капюшон кофты.

«Я не знаю, кто виноват, может быть, конечно, мой сын сам спровоцировал этот инцидент, но учитель бить детей не должен, нужно искать подход к ребёнку», - пишет мать ученика.

Данный инцидент в отделе образования Караганды прокомментировали следующим образом:

«Директор пояснил, что по данному факту уже начато служебное расследование, причем о случившемся ему доложил учитель физической культуры. В спортивном зале школы имеется камера видеонаблюдения, видеозаписи помогут объективно разобраться в данной ситуации. Об итогах служебного расследования сообщим дополнительно».