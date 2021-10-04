Учитель должен любить своих учеников - считает «Лучший педагог» из Семея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учитель математики многопрофильной гимназии им. Шакарима города Семей Жанар Дурмекбаева, ставшая в этом году победительницей республиканского конкурса «Лучший педагог», рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» о самом важном для нее в профессии учителя.

Давайте начнем разговор с вашей родины…

Я родилась в ауле Сазжал Абайского района Восточно-Казахстанской области. Однако выросла я в местечке Карауыл. Получила образование в средней школе им. Абая. После я поступила в педагогический институт им. Крупской города Семей на физико-математический факультет.

Удовлетворены ли вы выбором профессии, учителя?

День, когда я получила, можно сказать, путевку в педагогическую сферу – для меня не забываем и особенен. После него, я подсчитала, прошло 30 лет. Труд учит терпению, повышает профессиональную квалификацию, сподвигает на высокие достижения. Большое счастье получать положительные плоды работы, важно, что она высоко оценивается. Для меня самая большая награда – это искренняя благодарность, которая звучит из уст моих учеников, почет, оказываемый с их стороны. Долгие годы моей работы в педагогической сфере не безрезультатны. За это время я удостоилась множества наград, в числе которых: нагрудный знак «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің Құрметті қызметкері», нагрудный знак «Қазақстанның білім беру ісінің үздігі» национального инновационного научно-исследовательского центра «Bilim оrkenieti», различные грамоты и благодарственные письма. Если ставить четкую цель и планомерно и системно двигаться к ней, то и достижения не заставят долго ждать себя. Благодаря этому я приняла участие во многих республиканских конкурсах, которые были направлены на повышение инновационной базы, повышение исследовательских навыков и обмен опытом и становилась их победителем.

Почему вы выбрали именно математику?

Меня с детства тянуло в математику. Я всегда любила этот предмет и с нетерпением ждала уроков. После окончания школы я долго не задумываясь выбрала этот предмет.

Расскажите о ваших учениках и их успехах, каких результатов они добились?

Конечно, для учителя самым главным достижением являются успехи своих учеников. А главной силой учеников, являются - знания. Знания проходят проверку и испытания в ходе участия в различных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. В прошлом году мои ученики Ә. Мағазбеков и А. Темирханова в ходе республиканского конкурса научных проектов на областном уровне заняли первое место, на республиканском уровне третье место и на международном уровне второе место. На Президентской олимпиаде по естествознанию и математике на областном уровне четверо моих учеников удостоились первого места, на республиканском уровне двое моих учеников заняли третьи места. Будущее нашего государства – это молодежь. За 30-лет своей педагогической деятельности я выпустила множество учеников, которые сегодня трудятся в различных сферах и в разных уголках нашей страны во благо нашей отчизны. Для процветания нашего молодого независимого государства необходимо воспитать грамотное и умное поколение, а формированием таких личностей изначально занимаемся мы, то есть педагоги. Я горжусь тем, что являюсь представителем этой профессии. Я хочу воспитать еще не одно поколение грамотных и культурных учеников и открыть им светлую дорогу в будущее.

Какими качествами прежде всего должен обладать педагог по вашему мнению?

Самое главное, у педагога должна быть любовь к своим ученикам. Необходимо, чтобы между ними возникла связь и они стали единомышленниками. Хороший педагог должен уметь разглядеть способности ученика.

В Казахстане был принят закон «О статусе педагога», уделяется большое внимание сфере образования. Ощутили ли вы это на себе?

Сейчас у нас в стране, уже можно сказать, повысился статус педагогов. Повышается и число молодежи, приходящей в эту сферу. Сегодня высоко оценивается труд учителей, они освобождены от несвойственных им функций. Мы тоже это на себе ощущаем. Я поддерживаю начинания министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова в этом плане. Хочется выразить благодарность и Главе нашего государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за оказываемую нам поддержку!

Спасибо за беседу!