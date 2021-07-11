Учить компьютерной грамотности начали осужденных в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Осужденные отбывающие наказание 20 лет в тюрьмах Караганды впервые сели за компьютеры. В учреждении максимальной безопасности АК-159/6 ДУИС по Карагандинской области начал функционировать компьютерный класс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый компьютерный класс оснащен в рамках глобальной программы ЕС и Управлением ООН по наркотикам и преступности. Ключевыми задачами класса являются содействие осужденным в ресоциализации, социальной реинтеграции в обществе после освобождения и обучении базовым навыкам цифровой грамотности. Лекторов и специалистов для заключенных предоставил отдел образования города Шахтинск.

Из 400 осужденных было набрано 3 группы по 15 человек, 2 группы для обучения на русском языке, 1 – на казахском. По завершении курсов заключенным будут вручены сертификаты для возможности трудоустройства после освобождения.

«Безусловно осужденные должны уметь пользоваться компьютером, в современном цифровом мире. В нашем учреждении имеются осужденные, отбывающие наказания еще с конца 90-х годов, и по освобождению им пригодятся навыки работы с персональными компьютерами и периферийными устройствами», - сообщил начальник учреждения АК-159/6 подполковник юстиции Ерболат Абикеев.

На сегодня в колонии содержатся свыше 380 осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Находясь в местах лишения свободы, мы немного отстаем от технического прогресса. Благодаря компьютерным курсам восполняем эти пробелы. Такие уроки просто необходимы в современном мире. И мы очень благодарны за предоставленную возможность», - поделился осужденный за убийство А., который отбывает свое наказание в колонии уже более 20 лет.

Преступление он совершил в 2002 году. Тогда 29-летний карагандинец и переступил закон. В местах лишения свободы мужчине предстоит отбыть еще 6 лет.