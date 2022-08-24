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    13:32, 24 Август 2022 | GMT +6

    Учить добропорядочности школьников предложили в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - «Часы добропорядочности» предложили ввести в качестве дополнительных занятий в павлодарских школах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    С таким предложением на ежегодной августовской конференции педагогов выступил первый заместитель руководителя регионального антикора Муратбек Касымов. А студентам колледжей и вузов, по его мнению, следует включить в программу дополнительного образования «Основы антикоррупционной культуры», по аналогии с Торайгыров Университетом.

    По его словам, все это послужит значительному укреплению иммунитета молодежи против коррупции.
    «Принципиально важную роль здесь играет воспитание молодого поколения с новыми взглядами и жизненными принципами, не допускающими коррупционные проявления», – сказал Муратбек Касымов.

    Он также добавил, что фундаментальный фактор успеха заключается в привитии антикоррупционных ценностей на всех этапах становления личности начиная с дошкольного.

    «Тем самым будет сформировано новое поколение граждан с крепким социальным иммунитетом от коррупции. Именно поэтому роль образования в вопросах построения честного и справедливого государства – бесценна», – заключил Муратбек Касымов.

    В свою очередь аким Павлодарской области Абылкаир Скаков поддержал инициативу и пообещал изучить этот вопрос.



    Иллюстративное фото Константина Шелкова






    Теги:
    Павлодарская область Образование
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