Учить добропорядочности школьников предложили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - «Часы добропорядочности» предложили ввести в качестве дополнительных занятий в павлодарских школах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

С таким предложением на ежегодной августовской конференции педагогов выступил первый заместитель руководителя регионального антикора Муратбек Касымов. А студентам колледжей и вузов, по его мнению, следует включить в программу дополнительного образования «Основы антикоррупционной культуры», по аналогии с Торайгыров Университетом.

По его словам, все это послужит значительному укреплению иммунитета молодежи против коррупции.

«Принципиально важную роль здесь играет воспитание молодого поколения с новыми взглядами и жизненными принципами, не допускающими коррупционные проявления», – сказал Муратбек Касымов.

Он также добавил, что фундаментальный фактор успеха заключается в привитии антикоррупционных ценностей на всех этапах становления личности начиная с дошкольного.

«Тем самым будет сформировано новое поколение граждан с крепким социальным иммунитетом от коррупции. Именно поэтому роль образования в вопросах построения честного и справедливого государства – бесценна», – заключил Муратбек Касымов.

В свою очередь аким Павлодарской области Абылкаир Скаков поддержал инициативу и пообещал изучить этот вопрос.







Иллюстративное фото Константина Шелкова















