Учить детей театральным ремеслам начнут в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «Астана Опера» в Год детей открываются уникальные творческие кружки, где школьников будут обучать театральным ремеслам. Образовательная программа реализуется при активной поддержке Министерства культуры и спорта и акимата г. Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного театра.

Стоит подчеркнуть, что работе с детьми в театре уделяется особое внимание, создаются все условия для воспитания и развития творческого, креативно мыслящего подрастающего поколения.

Детская студия ремёсел является продолжением комплексной работы со школьниками. На базе театра будут открыты сразу несколько кружков для детей от 6 до 14 лет: «Моделирование одежды, крой и шитьё», «Лоскутное шитьё», «Резьба по дереву», «Живопись и рисунок». Заявки на обучение родители смогут подать на едином портале artsport.edu.kz . В качестве преподавателей выступят сотрудники «Астана Опера», имеющие бесценный опыт в профессии.

– Как отметил в своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев, в повышении качества образования особую значимость приобретает ранняя профориентация. Подрастающее поколение должно осознанно относиться к выбору будущей профессии, – говорит з аслуженный деятель Казахстана, директор «Астана Опера» Галым Ахмедьяров. – Как известно, таланты, заложенные в человеке, выявляются еще в юном возрасте. Задача взрослых – помочь детям найти себя, предлагая возможности для раскрытия потенциала. Осознавая ответственность, которая возложена на театр, как проводник в мир искусства, «Астана Опера» много делает для поддержки подрастающего поколения. На протяжении восьми лет у нас действует Детская оперная студия с хоровым и балетным отделениями. Юные артисты обучаются музыке и танцу, развивая свои природные таланты, принимают участие в театральных постановках наравне с взрослыми артистами. Такое близкое знакомство с профессией позволяет им более осознанно и взвешенно сделать выбор. Другим масштабным проектом, реализуемым совместно с Министерством культуры и спорта РК и столичным акиматом, является «Театральный урок». Его участники – старшеклассники становятся не просто зрителями спектакля, но и слушателями познавательной лекции, которая предшествует ему, помогая лучше понять содержание постановки. Для большего погружения в загадочную атмосферу школьникам устраивают экскурсию за кулисы, где они посещают гримерный, костюмерный цеха, музыкальную библиотеку, репетиционные залы, – пояснил Г. Ахмедьяров.

Новая образовательная программа обещает быть очень познавательной и интересной. Обучение предполагает знакомство с разными формами театрального ремесла, дети будут изготавливать реквизит, бутафорию и костюмы к выбранному спектаклю. Для мотивации и подстегивания творческих амбиций учащихся планируется организовать открытые уроки и конкурсы. В конце учебного года детские работы будут представлены на выставке, а каждый ученик получит сертификат.

Важно подчеркнуть, что на курс «Живопись и рисунок» будет вестись набор детей с 6 до 14 лет, которых поделят на две возрастные группы. Ребят обучат основам композиции, разным жанрам и техникам изобразительного искусства, использованию в работе подручных материалов и многому другому.

Курс «Резьба по дереву» предполагает знакомство со свойствами и способами обработки древесины, освоение разных видов резьбы, создание бутафорских изделий и тому подобное.

Не менее интересным ожидается обучение моделированию одежды, крою и шитью. Курс рассчитан на подростков от 10 до 14 лет, которых будут обучать основным приемам и навыкам работы с тканью, подбору пошиву различных предметов одежды, в том числе головного убора. Естественно, все будет происходить в привязке к театральному костюму.

– Студия призвана не только прививать интерес к театру, способствовать развитию детских талантов и формировать навыки ручного труда, но и популяризировать театральные ремесла среди школьников. Возможно, кто-то из воспитанников студии найдет себя в профессиях, связанных с искусством. Это будет самым значимым результатом её деятельности, – заключил Г. Ахмедьяров.