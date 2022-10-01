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Учинивших пьяную драку россиян арестовали на пять суток в Уральске

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Октября 2022, 18:06
Учинивших пьяную драку россиян арестовали на пять суток в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Нарядом полиции задержаны граждане РФ, которые в состоянии алкогольного опьянения учинили драку между собой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

30 сентября примерно в 00.00 часов инспекторами Центра оперативного управления ДП ЗКО в ходе мониторинга камер наружного видеонаблюдения была замечена драка мужчин возле одного из ночных клубов Уральска.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции задержаны граждане РФ, которые в состоянии алкогольного опьянения учинили драку между собой. Наряд полиции задержал четверых человек.

По данному факту был собран материал, опрошены свидетели и очевидцы. Участники конфликта были доставлены в Абайский отдел полиции.

Согласно действующему законодательству в отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статьям 434 (Мелкое хулиганство), 440 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), 437 (Нарушение тишины) КоАП РК.

Постановлением специализированного административного суда Уральска за совершение мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 434 КоАП РК, гражданам РФ, 1992 и 1995 годов рождения, назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток. Еще двое граждан РФ привлечены по ст. 437 и 440 с наложением штрафа за каждое правонарушение в размере 7659 тенге.

Гражданским судом будет рассматриваться вопрос о дальнейшем пребывании вышеуказанных граждан РФ на территории РК.


Западно-Казахстанская область   МВД РК  
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