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Учет ставок в букмекерских конторах будут вести в Казахстане

2 Февраля 2023, 18:10
Учет ставок в букмекерских конторах будут вести в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК утвердил правила приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, а также передачи ее иным лицам. Соответствующий документ предоставили в Министерстве культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 17-3) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» и определяют порядок приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, а также передачи ее иным лицам.

«Настоящие Правила распространяются на организаторов игорного бизнеса, осуществляющих следующие виды деятельности в сфере игорного бизнеса: букмекерская контора; тотализатор», - говорится в приказе.

Отмечается, что ведение центра учета ставок осуществляется уполномоченным органом.

«Для осуществления центром учета ставок приема, учета и хранения информации о принятых букмекерскими конторами и тотализаторами ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним букмекерские конторы и тотализаторы подключают свои аппаратно-программные комплексы к центру учета ставок», - говорится в приказе.

Букмекерские конторы и тотализаторы посредством аппаратно-программных комплексов, подключенных посредством сетей связи к центру учета ставок:

1) ведут в онлайн-режиме учет всех принятых ставок по каждому участнику пари с указанием способа оплаты ставки (наличным или безналичным способом, в том числе с использованием электронных денег);

2) определяют (в зависимости от исхода событий, на которые принимаются такие ставки, коэффициентов на варианты исхода пари) участников пари, которым подлежит выплатить определенные суммы выигрышей;

3) ведут учет сумм выигрышей, подлежащих выплате и выплаченных, по каждому участнику пари, которому начисляется и выплачивается выигрыш с указанием сведений индивидуального идентификационного номера, реквизитов документов, удостоверяющих личность, датой начисления и выплаты выигрыша.

Учет информации осуществляется уполномоченным органом в целях передачи в государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, и уполномоченный орган по финансовому мониторингу в онлайн-режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования с применением закрытого протокола, а также формирования статистической и аналитической информации о деятельности букмекерских контор и тотализаторов.

Уполномоченный орган при приеме, учете, хранении и передаче информации посредством центра учета ставок обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан по защите и нераспространению персональных данных, неразглашению коммерческой, налоговой и иной охраняемой законами Республики Казахстан тайны, в том числе:

- недопущение распространения персональных данных участников пари;

- предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным участников пари;

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить;

- при обнаружении фактов несанкционированного доступа к персональным данным, незамедлительное обращение в правоохранительные органы, с целью привлечения виновных лиц к установленной законодательством Республики Казахстан ответственности.

Приказ вводится в действие с апреля 2023 года.


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