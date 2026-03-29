Учет кочевников: как в Казахском ханстве вели перепись населения

По словам доктора исторических наук, профессора КазНУ имени аль-Фараби Берекета Карибаева, в эпоху Казахского ханства не существовало точной методики учета, однако применялись собственные критерии измерения.

— В XV–XVI веках конкретной методики для точного определения численности населения не было. Однако применялись способы приблизительного расчета, — говорит ученый.

Основной единицей учета в кочевом обществе был улус. Это была не просто территория, но и административная структура с определенным количеством людей.

— В источниках говорится, что в одном улусе насчитывалось около 10 тысяч шаныраков, то есть семей или домохозяйств. В одном хозяйстве в среднем проживало до шести человек, — поясняет Берекет Карибаев.

Исходя из этого расчета, население одного улуса составляло примерно от 50 до 80 тысяч человек.

— По современным меркам это соответствует населению одного района, — уточняет историк.

Первый «миллион»: эпоха Касыма хана

Одно из первых крупных упоминаний общей численности казахского народа встречается в трудах Мухаммада Хайдара Дулати.

— В книге «Тарих-и Рашиди» говорится, что численность казахов превысила один миллион человек. Это период правления Касым хана — время наибольшего расцвета Казахского ханства. Тогда его территория простиралась от Иртыша до Волги и от Тобола до Сырдарьи, — говорит ученый.

Однако эта цифра не появилась в одночасье.

— До образования Казахского ханства в этом регионе существовало три крупных улуса: Мангыт, Шибан и Орда-Ежен. Их совокупная численность составляла примерно около 1 миллиона человек, — поясняет Карибаев.

Когда султаны Керей и Жанибек отделились, за ними последовал не весь народ сразу.

— Улус Орда-Ежена перекочевал не в полном составе: отделилась примерно треть или около половины. Тем не менее, за короткое время их численность достигла 200 тысяч человек, — отмечает историк.

Степь, которую считали «шаныраками»

Этот метод подсчета сохранялся и в последующие столетия. Даже в XIX веке, когда Российская империя начала исследовать казахскую степь, численность населения все еще определялась по количеству домохозяйств.

— Оренбургский генерал-губернатор Волконский собирал сведения о численности казахов через торговцев: фиксировались каждый род, его зимовка, управители и количество хозяйств. Однако это не была точная перепись, а лишь приблизительные данные, — говорит историк.

Одним из исследователей, собиравших данные о численности населения, был Алексей Левшин.

— В своем труде 1832 года он указывает, что численность казахов составляет 2–3 миллиона человек, — говорит Карибаев.

Первая официальная перепись

Первая полноценная перепись населения в казахской степи прошла в 1897 году.

Коллаж: Kazinform/ИИ

— Согласно той переписи, численность казахов составляла около 4,5 миллиона человек. Однако и эта цифра не является полной. Причиной тому послужило поверье «не считай людей» («адамды санама»), поэтому многие старались скрыть реальное число членов семьи. Некоторые роды и племена и вовсе не были учтены, — говорит историк.

Почему было важно знать численность населения

Подсчет населения был не просто любопытством, а необходимостью.

— Каждый правитель должен был знать, сколько людей находится под его властью и какое количество войск он сможет выставить в случае войны, — поясняет ученый.

Казахи определяли численность населения не точными цифрами, как сегодня, а через такие понятия, как «улус», «ру» и «шаңырақ». Это была демографическая система со своей внутренней логикой, адаптированная к кочевому образу жизни. То есть, в степи тоже велся учет населения, просто подсчет производился иначе.

