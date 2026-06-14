Учет электроэнергии в Казахстане переведут на единую цифровую платформу

В энергетической отрасли Казахстана вводятся новые меры по повышению прозрачности и качества учета электроэнергии, передает Kazinform со ссылкой на МЭКС.

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов подписал приказ от 11 сентября 2025 года № 344-н/қ, который вносит изменения в действующие Правила функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ).

Главная задача нововведений — включить АСКУЭ в единую государственную цифровую платформу, чтобы обеспечить тотальный, непрерывный и автоматизированный контроль за всей электроэнергетикой страны.

АСКУЭ — это система, которая автоматически собирает данные о производстве, передаче и потреблении электроэнергии. Теперь ее роль значительно усиливается.

Основные нововведения предусматривают:

Создание единой государственной цифровой системы управления ТЭК

Впервые вводится новое понятие «Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом». Это информационная платформа уполномоченного органа, предназначенная для сбора, обработки, анализа и мониторинга данных по всей электроэнергетической отрасли.

Впервые вводится новое понятие «Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом». Это информационная платформа уполномоченного органа, предназначенная для сбора, обработки, анализа и мониторинга данных по всей электроэнергетической отрасли. Обязательная интеграция АСКУЭ с госсистемой

Все субъекты ТЭК, работающие в сфере электроэнергетики, обязаны предоставить доступ и обеспечить интеграцию своих существующих аппаратно-программных комплексов АСКУЭ с новой централизованной информационной системой.

Все субъекты ТЭК, работающие в сфере электроэнергетики, обязаны предоставить доступ и обеспечить интеграцию своих существующих аппаратно-программных комплексов АСКУЭ с новой централизованной информационной системой. Ужесточение требований к передаче данных

Чтобы обеспечить непрерывный мониторинг, вводятся новые нормы: данные коммерческого учета электроэнергии должны передаваться каждые 15 минут в устройства сбора и далее в государственную Информационную систему.

Резервирование данных: при сбоях система должна обеспечивать накопление и последующую передачу информации сразу за несколько пятнадцатиминутных интервалов.

Что это даст отрасли?

Существенное повышение точности и качества учета электроэнергии.

Минимизацию человеческого фактора за счёт полной автоматизации процессов.

Формирование единой платформы для мониторинга энергосистемы Казахстана.

Возможность оперативного управления, прогнозирования потребления и предотвращения аварийных ситуаций.

Принятие Приказа № 344-н/қ является важной частью перехода к централизованному, автоматизированному управлению и мониторингу электроэнергетического сектора. Это соответствует общей тенденции цифровой трансформации коммунальной и энергетической сфер Казахстана и является одним из элементов реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС).

Ранее сообщалось о том, что энергодефицит в Казахстане планируют полностью устранить к 2027 году.