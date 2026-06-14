Учет электроэнергии в Казахстане переведут на единую цифровую платформу
В энергетической отрасли Казахстана вводятся новые меры по повышению прозрачности и качества учета электроэнергии, передает Kazinform со ссылкой на МЭКС.
Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов подписал приказ от 11 сентября 2025 года № 344-н/қ, который вносит изменения в действующие Правила функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ).
Главная задача нововведений — включить АСКУЭ в единую государственную цифровую платформу, чтобы обеспечить тотальный, непрерывный и автоматизированный контроль за всей электроэнергетикой страны.
АСКУЭ — это система, которая автоматически собирает данные о производстве, передаче и потреблении электроэнергии. Теперь ее роль значительно усиливается.
Основные нововведения предусматривают:
- Создание единой государственной цифровой системы управления ТЭК
Впервые вводится новое понятие «Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом». Это информационная платформа уполномоченного органа, предназначенная для сбора, обработки, анализа и мониторинга данных по всей электроэнергетической отрасли.
- Обязательная интеграция АСКУЭ с госсистемой
Все субъекты ТЭК, работающие в сфере электроэнергетики, обязаны предоставить доступ и обеспечить интеграцию своих существующих аппаратно-программных комплексов АСКУЭ с новой централизованной информационной системой.
- Ужесточение требований к передаче данных
Чтобы обеспечить непрерывный мониторинг, вводятся новые нормы: данные коммерческого учета электроэнергии должны передаваться каждые 15 минут в устройства сбора и далее в государственную Информационную систему.
Резервирование данных: при сбоях система должна обеспечивать накопление и последующую передачу информации сразу за несколько пятнадцатиминутных интервалов.
Что это даст отрасли?
- Существенное повышение точности и качества учета электроэнергии.
- Минимизацию человеческого фактора за счёт полной автоматизации процессов.
- Формирование единой платформы для мониторинга энергосистемы Казахстана.
- Возможность оперативного управления, прогнозирования потребления и предотвращения аварийных ситуаций.
Принятие Приказа № 344-н/қ является важной частью перехода к централизованному, автоматизированному управлению и мониторингу электроэнергетического сектора. Это соответствует общей тенденции цифровой трансформации коммунальной и энергетической сфер Казахстана и является одним из элементов реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС).
Ранее сообщалось о том, что энергодефицит в Казахстане планируют полностью устранить к 2027 году.