Учет домашних животных - поквартирных проверок не будет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии РК Андрей Ким рассказал о механизме обходов после вступления в силу новых правил учета домашних животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Никто ходить по квартирам не будет. Это ваше конституционное право, вы можете никого не пускать (домой). Но при выявлении каких-либо нарушений, например сосед пожаловался, что ваша собака бегает без ошейника во двое. После установления владельца собаки может возникнуть вопрос о регистрации животного», - сказал Андрей Ким на брифинге в «Казгидромете».

Он также отметил, что для проверки наличия чипа необходим специальный сканер.

«Чтобы проверить есть ли у собаки чип или нет - нужно иметь сканер. Для этого нужен специальный сканер. И как владелец вы можете распечатать паспорт и показать, что да – есть. Но полномочия участкового инспектора позволяют задать этот вопрос», - добавил спикер.

Напомним, Правила учета домашних животных вступают в силу с 1 сентября 2023 года. согласно законодательству, владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к изделиям (средствам) учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия (средства).

За нарушение норм учета статьей 407-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен соответствующий штраф.