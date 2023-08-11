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    12:21, 11 Август 2023 | GMT +6

    Учет домашних животных - поквартирных проверок не будет

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии РК Андрей Ким рассказал о механизме обходов после вступления в силу новых правил учета домашних животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Никто ходить по квартирам не будет. Это ваше конституционное право, вы можете никого не пускать (домой). Но при выявлении каких-либо нарушений, например сосед пожаловался, что ваша собака бегает без ошейника во двое. После установления владельца собаки может возникнуть вопрос о регистрации животного», - сказал Андрей Ким на брифинге в «Казгидромете».

    Он также отметил, что для проверки наличия чипа необходим специальный сканер.

    «Чтобы проверить есть ли у собаки чип или нет - нужно иметь сканер. Для этого нужен специальный сканер. И как владелец вы можете распечатать паспорт и показать, что да – есть. Но полномочия участкового инспектора позволяют задать этот вопрос», - добавил спикер.

    Напомним, Правила учета домашних животных вступают в силу с 1 сентября 2023 года. согласно законодательству, владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к изделиям (средствам) учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия (средства).

    За нарушение норм учета статьей 407-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен соответствующий штраф.


    Теги:
    Общество Животные Минэкологии Астана
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