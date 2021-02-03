Учесть климатические условия при газификации просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Жамбыл Ахметбеков обратился к министру индустрии и инфраструктурного развития Бейбуту Атамкулову с депутатским запросом касательно процесса газификации страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос газификации, который в последние годы интенсивно поднимается по всей стране, является большой и важной темой, влияющей на повышение социального положения населения. Во фракцию НПК в Мажилисе обратились ученые-эксперты по проблемам газификации с предложением внести изменения в некоторые нормативные документы по газификации. С учетом принятых решений на заседании Правительства РК от 24.11.2020 г. «О мерах по ускорению работ по газификации и, в частности, северных областей РК, подключаемых к потреблению природного газа от МГ «САРЫ-АРКА», возникла необходимость рассмотреть вопросы, отдельных нормативных положений, препятствующих газификацию на этапе проектирования», - сказал Жамбыл Ахметбеков на пленарном заседании Мажилиса.

В частности, по его словам, климатические аномалии северных областей и города Нур-Султана, наиболее холодные сутки, в которые иногда доходит до -50 градусов, действующими нормами и правилами не учитываются.

«Практика показала, что схема газораспределения по двухступенчатой схеме по подачи газа абонентам по газопроводам среднего давления с установкой на открытой местности у дома каждого абонента ПРГ (пункта редуцирования газа) с регулятором давления (РД) и прибором учета газа наиболее применимы для климатических условий южных областей. При разработке ПСД для газификации северных регионов с учетом аномальных температурных режимов, двухступенчатая схема включает технические риски нарушения работоспособности регуляторов давления газа и счетчиков газа. Так как основные комплектующие изготавливаются по европейским стандартам с проведением испытаний до – 25, и поэтому производители этих изделий по импорту, а также в РФ и партнеры в РК, использующие вышеуказанные комплектующие, не предоставляют гарантии работоспособности этих изделий. При температурах ниже ̶̶ 25 (при ̶̶ 30 и ̶̶ 40) эти изделия просто выходят из строя», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что важным фактором необходимости внесения изменений в действующий нормативный документ (п.5.1.7) СН является экономическая составляющая.

«Проведенный анализ различных вариантов строительства газораспределительной системы при двух- и трехступенчатой схеме газораспределения выявляет, что в большинстве случаев для городов и крупных населенных пунктов с протяженной схемой газопроводов наиболее эффективной является трехступенчатая схема. То есть, монтаж с вводом в дом, с подачей газа абонентам по газопроводам низкого давления. К сожалению, действующие формулировки, регламентирующие выбор схемы газораспределения в двух нормативных документах (СП РК 4.03-101-2013 и СН РК 4.03-01-2011) имеют разночтения и противоречия», - считает мажилисмен.

По его мнению, необходимо внести следующее изменения в нормативные документы для более полной реализации протокольного решения Правительства РК от 24.11.2020 г. по проектному обеспечению газификации населенных пунктов:

1. Оптимизация процедуры получения технических условий на подключение физических лиц к газопроводам, учитывая, что эти абоненты уже учтены в проектах;

2. Включения в проектные решения в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» и в целях унификации характеристик стоимости приобретения и монтажа с вводом в помещение абонента «умных счетчиков».

3. Включение в проект затраты на приобретение и по установке «умных» счетчиков за счет средств заказчика для снижения финансовой нагрузки на население в рамках разработанных проектов комплексной газификации территорий (города, населенных пунктов).