Ученый разработал методику для развития речи казахоязычных детей с кохлеарным имплантатом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уникальную методику, не имеющую аналога в Казахстане, разработал логопед-дефектолог высшей квалификационной категории Центра непрерывного и инклюзивного образования «Dana bala» Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова Рауан Байчинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства науки и высшего образования РК.

Молодой ученый получил свидетельство о внесении сведений в реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом. Непосредственным научным консультантом при создании проекта является кандидат педагогических наук, доцент ВАК РК Кульчария Коккозева.

Проект под названием «Изучение интонационных структур голоса у казахоязычных детей дошкольного возраста с кохлеарным имплантатом» был начат в 2018 году. На сегодняшний день обследовано 86 детей, семь из которых проходят реабилитацию из четырех этапов: восприятие звуков и речи, звукоподражание, словосочетания и простые предложения. По словам автора, методика предназначена для детей от трех до семи лет.

Фото: t.me/gylym_jogary_bilim