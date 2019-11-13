Ученый рассказала о том, как могила Абулхаир хана стала святым местом

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «География сакральных мест Казахстана» в Актюбинской области исследуются многие знаковые сакральные места, памятники, в том числе могилу Абулхаир хана. По итогам исследований будут созданы большие монографии и путеводитель по сакральным местам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с журналистами главный научный сотрудник КазНУ имени Аль-Фараби Ирина Ерофеева рассказала о важном значении могилы Абулхаир хана - Хан моласы, которая расположена в Айтекебийском районе.

«Интересно сложилась сакрализация могилы Абулхаир хана. Народ стал причислять его к святым после его смерти, когда происходит несколько знаковых событий. Во-первых это внезапная гибель его врагов, а также необычное событие, когда казахи родов Шекты, Шомекей спаслись там (на могиле - прим. авт ) от страшного джута. После чего Абулхаир хан был провозглашен святым ханом», - говорит ученый.

Произошли еще другие события, которые И.Ерофеевой удалось обнаружить в архиве внешней политики в Москве.

«На могиле воздвиг мавзолей его второй сын Ералы, который унаследовал отцовские летние и зимние кочевья. Некрополь находился на территории его летних кочевьев. Описывается, как Ералы посадил деревья, как 11 из них вроде бы пустили корни, но погибли, а уцелело одно дерево - в ногах хана. Этот материал накапливался, собирался, а теперь в рамках проекта «География сакральных мест Казахстана» будет опубликован в виде монографии с цитатами, письмами самого хана и его детей. Также будет опубликовано знаменитое завещание Абулхаира старшему сыну: «Где я умру, там меня и похоронить». В отличие от предыдущих правителей степи он не хотел традиционные места захоронения, Абулхаир поступил неординарно.

После смерти хана на его могиле стали происходить интересные события и казахи стали хоронить там своих близких и родственников», - добавляет И.Ерофеева.













Сакральный объект - это объект почитания, долговременного посещения, поклонения.

Ирина Ерофеева главный научный сотрудник университета Аль фараби.

Регион оригинальный с богатой историей,

На территории области есть уникальный объект местность Жалгызагаш в Айтекебийском районе. Она широко представлена в казахских преданиях, имела широкую географию распространения от Китая до Польши. Она была воспета в стихах и в прозе европейских писателей, в акварельных рисунках. Современное население не знает об этом месте, которое было воспето лучшими именами 18 века.

Это не могила Абулхаир хана, это его любимое место кочевья, а ранее место курултая калмыцких ханов,

На будущий год мы хотим исследовать это место. Раньше там был громадный тополь. В стихах шевченко написал топор был спрятан у бога. Это место описано в письмах калмыцких ханов, традиция проведения знаковых курултаев.