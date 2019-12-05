Ученый рассказал о белых пятнах в истории города Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе конференции в Актобе этнограф, доцент АРГУ имени Кудайбергена Жубанова Даулет Абенов рассказал о неизвестной истории города Актобе, предложив сохранить в первозданном облике фасады исторических зданий областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, до сих пор не полностью изучена история Актобе. Все документы об основании города находятся в Оренбургском архиве и мы изучили их. В областном архиве очень мало документов об истории Актобе до революции. Есть только копия статьи газеты «Актюбинский городской вестник» 1913-1914 годов, где написано об истории города. К примеру, день рождения города, который мы отмечаем 28 мая, на самом деле надо считать 19 мая 1869 года, в этот день, по архивным документам, провели салют из пушек в честь строительства новой крепости. Военная крепость Актюба была основана российской империей в целях укрепления царской власти. В 1868-1869 годах начались восстания в уральском и актюбинском регионах, поэтому было решено построить эту военную крепость. Земля казахов была объявлена русской землей, на которой казахам разрешалось жить», - сказал Д.Абенов.

Историк также сообщил, что все документы об истории города сейчас систематизируются, готовится к выпуску специальный сборник.

«Мы готовы воссоздать историю основания города. В этом году наш университет Жубанова планирует на основании данных из Оренбургского государственного архива выпустить сборник об истории Актобе», - сказал он.





Кроме того, Д.Абенов показал старые фотографии первых зданий в Актобе - городской управы (старое здание Актюбинской телерадиокомпании), торговых рядов, первую улицу - ныне Шернияза, железнодорожный вокзал. Доцент университета призвал горожан сохранить по возможности первозданный облик исторических зданий, а также высказал предложение о строительстве башни-памятника на месте основания города - на пустом месте за зданием нынешнего городского акимата.

«Есть закон о том, что исторические здания не должны менять свой внешний облик. Однако актюбинцы не стремятся сохранить исторические объекты. Так, к примеру, здание русско-казахского женского училища 1895 года сгорело, а затем было продано, сейчас здесь построили ресторан, который снова продается. Я предлагаю за городским акиматом построить башню с табличкой о том, что это место основания города, чтобы потомки могли прийти туда и соприкоснуться с историей», - говорит Д.Абенов.























