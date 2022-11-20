Ученый-правовед: Уровень избирательного права в Казахстане очень вырос

20 Ноября 2022, 22:40

20 Ноября 2022, 22:40

Ученый-правовед: Уровень избирательного права в Казахстане очень вырос

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эфире телеканала Jibek Joly в совместной программе JJ Talk и Кривошеев LIVE с Ерболатом Мухамеджаном и Денисом Кривошеевым ученый-правовед Еркин Онгарбаев оценил активность и вовлеченность избирателей на выборах Президента. Спикер отметил, что в Казахстане вырос уровень избирательного права, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что уровень избирательного права в Казахстане очень вырос. Мы видим, что активность населения высокая, особенно это увидели на референдуме. Не сомневаюсь, что на этих выборах запрос электората на справедливость общества высока. Я думаю, что это отразится на явке, которая будет сегодня. Я не сомневаюсь, что многие вопросы уже решены. Если возьмем начало пути после январских событий, то очень много изменений было произведено в Конституцию. Мы видим сейчас, что повышается правозащитная функция, создается Конституционный суд, более высокий уровень правовой защиты, конституционный закон по правам человека. Это все будет способствовать тому, что права и свободы гражданина у нас будут очень высоко защищены», - сказал спикер.

По его словам, хорошие нормы связаны с тем, что недра принадлежат народу.

«Мы неоднократно это обсуждали и говорили, что это будет реализовываться в жизнь. Дети, будущее нашей страны, будут получать определенные доходы. Это тоже огромный плюс. Не сомневаюсь, что тем временем, как благосостояние государства будет расти, как во многих странах, в том числе арабских, эти суммы будут повышаться, и граждане будут получать доходы от наших недр, полезных ископаемых. Однако главный запрос – запрос на социальную справедливость и борьба с олигархией. Если вопросы будут решаться с восстановлением справедливости, возвращением финансов из-за рубежа, думаю, общество воспримет очень правильно. Если ожидания общества будут справедливо определены, думаю, что в перспективе поддержка электоратом тех лиц, которые эти вопросы решают, будет повышаться», - добавил Еркин Онгарбаев.

Кадр из видео/ jjtv.kz/ru/live