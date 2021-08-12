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Ученые Сингапура считают, что коронавирус распространяется во время разговора

12 Августа 2021 10:21
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Ученые Сингапура считают, что коронавирус распространяется во время разговора

СИНГАПУР. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Инфицированные коронавирусом могут распространять опасные частицы при дыхании или разговоре, а не только при кашле или чихании. Такой вывод содержится в проведенном учеными Национального университета Сингапура исследовании, выдержки из которого публикует в четверг газета The Straits Times. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Как рассказал профессор Пол Тамбая, «образующиеся во время дыхания, разговора, пения мелкие частицы, размер которых не превышает пяти микрометров, содержат даже больше вирусных элементов, чем крупные частицы». Его коллега профессор Кристин Колэман также отметила, что «во время экспериментов ряд пациентов выделял больше всего опасных частиц именно во время разговора». По ее словам, «вероятно, это связано с тем, что люди зачастую непроизвольно повышают голос».

Кроме того, профессор Тамбая уточнил, что «во время исследования изучались вопросы снижения риска распространения коронавирусной инфекции». Так, указал он, «во время разговоров определенная циркуляция воздуха, создаваемая за счет расположения мебели, вентиляторов, а также дистанция между людьми помогает изменить концентрацию опасных элементов». Одновременно ученые призвали сохранять масочный режим как на улицах, так и в помещениях.

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