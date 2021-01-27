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    10:04, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Ученые рассказали о технологии разработки казахстанской вакцины QazCovid-in

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Технология разработки казахстанской вакцины QazCovid-in проверена временем, и все ее компоненты надежны, так как апробированы при разработке других вакцин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Платформа инактивированной вакцины достаточно известна и безопасна. Все компоненты большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус.

    «Инактивированная вакцина считается традиционной, она более эффективна, технология ее приготовления не так сложна и она безопаснее, чем другие виды вакцин. К тому же она создает такой же крепкий иммунитет, как и у переболевшего человека, и этот иммунитет очень надежный и полноценный. Компоненты, которые применяются для приготовления инактивированной вакцины, кроме основного, проверены годами, десятилетиями. Они абсолютно безвредны. Именно поэтому нами был выбран инактивированный тип вакцины для создания QazCovid-in», – сообщил ведущий ученый-вирусолог НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, доктор наук, профессор Леспек Кутумбетов.

    Отметим, что по добровольному согласию вне клинических исследований вакцина QazCovid-in была введена министру образования и науки Асхату Аймагамбетову, помощнику Президента Республики Казахстан Ерлану Карину, акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву и ректору Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова Талгату Нургожину.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК МОН Наука и инновации
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