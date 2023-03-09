Ученые провели исследование казахской породы собак тазы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В авторитетном международном журнале «PLOS ONE» вышла статья казахстанских ученых о результатах первого в мире полногеномного исследования казахской национальной породы собак тазы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

В статье под заголовком «Казахская национальная порода собак тазы: что мы о них знаем?» подводится итог двухлетнего генетического исследования, проведенного сотрудниками Института генетики и физиологии Комитета науки МНВО РК совместно с Республиканской Ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар».

В исследовании приняли участие сотрудники Института зоологии Комитета науки МНВО РК, свой вклад в него внесли ученые из Национального института генетики (Мисима, Япония), профессор Сайту Наруя и доктор Тимоти Джинаму.

Кинологи страны на протяжении нескольких лет обсуждают проблему сохранения породы тазы и необходимости ее признания на международном уровне. В связи с этим накопился целый список наболевших вопросов: есть ли потенциал к дальнейшему восстановлению породы, смогли ли тазы сохранить свою самобытность, отличаются ли они от других зарегистрированных пород.

Напомним, Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам сохранения казахских пород собак.