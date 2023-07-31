Ученые оживили червей, которым около 46 000 лет

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Пару древних круглых червей, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири, смогли оживить ученые спустя десятки тысяч лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Times.

Черви-нематоды, которым около 46 000 лет, оттаявшие изо льда, продемонстрировали ученым, что жизнь можно поставить на паузу — почти на неопределенный срок.

Открытие, опубликованное на этой неделе в журнале PLOS Genetics, дает новое представление о том, как черви могут выживать в экстремальных условиях в течение чрезвычайно длительных периодов времени, в данном случае десятков тысяч лет.

В 2018 году ученый Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Анастасия Шатилович разморозила двух самок червей из окаменелой норы, вырытой сусликами в Арктике.

Согласно пресс-релизу Института молекулярно-клеточной биологии и генетики им. Макса Планка в Германии, червей, которые были закопаны в вечной мерзлоте примерно на глубине 130 футов, оживили, просто поместив их в воду.

Названные Panagrolaimus kolymaensis, в честь реки Колымы в России, где они были обнаружены, черви были отправлены в Германию для дальнейшего изучения. По словам исследователей, существа, продолжительность жизни которых измеряется днями, умерли после воспроизводства нескольких поколений в лаборатории.

Используя радиоуглеродное датирование, исследователи определили, что образцы были заморожены между 45 839 и 47 769 лет назад.

Черви длиной около миллиметра смогли противостоять экстремально низким температурам, входя в состояние покоя, называемое криптобиозом, процесс, который пытались понять исследователи в институте.

Известно, что ни одна нематода не достигала такого состояния покоя на протяжении тысячелетий, заявил в субботу почетный профессор института Теймурас Курчалия, участвовавший в исследовании.