Ученые отметили важность комплексного подхода к сотрудничеству Казахстана и России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Работа второй сессии «XX век и Независимость. Развитие стратегического партнерства и союзничества Казахстана и России» международной конференции была посвящена вопросам истории XX века и укрепления договорно-правовой базы двусторонних отношений в постсоветский период как залога стабильности и безопасности в межгосударственном взаимодействии, а также анализу казахстанско-российских отношений в контексте современных геополитических процессов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Выступившие историки и политологи отметили, что необходимо системно и комплексно подходить к историческому прошлому, в том числе к советскому периоду. В частности, директор Института международного и регионального сотрудничества при Казахстанско-немецком университете, доктор исторических наук Б. К. Султанов отметил, что «взаимоотношения Казахстана и России, казахского и русского этносов развивались в различных, порой непростых исторических реалиях. Наряду с имевшими место в тоталитарном советском государстве трагических страниц, следует отметить, что именно в советский период были созданы социально-экономические и политические предпосылки для становления Республики Казахстан в качестве суверенного государства. В XXI веке наши страны, основываясь на принципах союзничества, вышли на новый уровень многоплановых отношений, охватывающих экономику, политику, международные отношения, гуманитарную сферу».

Анализу масштабной сети взаимных связей обществ двух государств, а также вызовам и перспективам осмысления общего социального пространства России и Казахстана было посвящено выступление старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН, кандидата исторических наук И. С. Савина. По оценкам эксперта, «каждый год на территории России находятся с различными целями сотни тысяч граждан Казахстана, и не менее сотни тысяч граждан России находится на территории Казахстана».

Российский ученый подчеркнул, что «обе страны заинтересованы в добрососедстве, что невозможно без формирования положительного образа соседа в сознании граждан двух стран.

Эту мысль продолжил директор Института истории государства МОН РК, доктор исторических наук Е.А. Абиль, отметивший, что современные научные знания и методология «позволят избежать конфликта исторических концепций, используемого недобросовестными политиками для спекуляций, связанных с вопросом легитимности современных межгосударственных границ, попыток манипулирования исторической памятью».

Директор Института азиатских исследований, кандидат исторических наук С. М. Акимбеков в своем выступлении отметил, что «история – это основа идентичности. Обобщающую историю писать очень непросто, так как она непременно должна затронуть, в том числе и очень чувствительные темы. Не простыми являются вопросы периода Российской империи, Советского Союза и для этого надо раскрывать много сложных тем и дать им оценку».

В этом контексте большой интерес вызвали данные о малоизученных страницах истории латинизации алфавитов тюркских народов бывшего СССР, с которыми поделился в своем выступлении старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук А. Д. Васильев. Российский исследователь, отметил, что архивные данные РАН по истории деятельности Всесоюзного Центрального комитета нового тюркского алфавита (ВЦКНТА) свидетельствуют как о масштабном историческом опыте, так и проблемах латинизации письменности тюркских народов Советского Союза в 1920–1930-х гг.

С учетом богатого исторического прошлого двух стран, на важность сохранения цивилизационной уникальности и естественной конгломерации народов России и Казахстана обратил внимание директор Института философии, политологии и религиоведения МОН РК, академик НАН РК С. Т. Сейдуманов. По словам академика, «безусловным базовым принципом такого сотрудничества остается защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств, так как любая попытка возможной исторической ревизии или ситуационного апгрейда наших согласованных и принятых ориентиров приведут к неизбежной девальвации основ стратегического партнерства России и Казахстана».

Новому этапу развития российско-казахстанских отношений в условиях роста турбулентности современных международных отношений посвятил свое выступление старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, кандидат исторических наук С. А. Притчин. Эксперт отметил важность «связки Москвы и Нур-Султана, которая играет стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, поддерживая и совместно реализуя интеграционные проекты, создавая миротворческие и модераторские инициативы и площадки, отвечающие на кризисы как в регионе, так в мире в целом».

В свою очередь, директор Института евразийской интеграции У. К. Сельтеев отметил, что «оба государства были и остаются ключевыми стратегическими партнерами на евразийском континенте. За 30 лет предприняты все возможные дипломатические и политические шаги по укреплению двухстороннего сотрудничества. На официальном уровне фактически не существует ни одного неразрешенного вопроса. Взвешенные и проверенные временем подходы политического руководства двух стран прошли испытание временем и никакие эпатажные, провокационные высказывания не должны бросать тень на отношения наших стран». Казахстанский эксперт подчеркнул, что позитивную роль в укреплении отношений Казахстана и России должна сыграть экспертная дипломатия, продолжением которой является и состоявшаяся конференция.

Напомним, сегодня в Москве, в Институте востоковедения Российской академии наук, состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы» – «Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества». Работа конференции прошла в рамках двух сессий. В них приняли участие казахстанские и российские ученые-историки, политологи, международники, депутаты Парламентов РК и РФ. В работе научного форума с онлайн-подключением также приняли участие ученые и эксперты ИВ РАН, ИМЭМО РАН им. Е. Примакова, КИСИ при Президенте РК, Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова. Соорганизаторами конференции выступили Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан и Институт востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН). Мероприятие прошло при поддержке Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В рамках рамках первой сессии «Казахстанско-российские отношения: от истории к современности» конференции были обсуждены вопросы историко-культурных связей между народами как базиса добрососедских отношений двух стран.



