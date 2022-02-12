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Ученые обнаружили планету, на которой может быть жизнь

12 Февраля 2022 19:15
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Ученые обнаружили планету, на которой может быть жизнь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Британские ученые считают, что обнаружили новую планету, которая теоретически способна поддерживать жизнь, поскольку находится в так называемой «зоне обитаемости», то есть условия на ней могут обеспечивать существование воды в жидком виде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в бюллетене британского Королевского астрономического общества, планета найдена около «белого карлика», то есть затухающей звезды. Если выводы ученых подтвердятся, это станет первым в истории случаем обнаружения небесного тела с пригодными для жизни условиями, которое находится на орбите звезды такого типа.

«Мы впервые увидели нечто подобное в зоне обитаемости «белого карлика», - рассказал Би-би-си руководитель исследования, профессор Джей Фарихи из Университетского колледжа Лондона. - Поэтому есть вероятность, что на планете, которая вращается по его орбите, есть жизнь».

Что такое «белые карлики»

После смерти звезды очень большого размера превращаются в черные дыры. Но более мелкие - такие, как наше Солнце - становятся «белыми карликами», то есть звездами, которые использовали свое ядерное топливо и потеряли внешние слои.

Обычно они не превышают планеты по размеру и после формирования имеют бело-голубое свечение.

Планета в зоне обитаемости, о которой говорят ученые, расположена на расстоянии 117 световых лет от Земли. Предполагается, что она находится в 60 раз ближе к своей звезде по сравнению с дистанцией от Земли до Солнца.

Впрочем, у британских астрономов пока нет прямых доказательств существования этого небесного тела. Они вынуждены полагаться на сведения о передвижениях 65 других объектов размером с Луну, которые находятся в зоне обитаемости (ее также называют «зоной Златовласки»). Эти объекты остаются на равном расстоянии друг от друга, а это говорит о том, что их удерживает гравитация некой ближней планеты.

«Члены нашей группы были просто поражены, - говорит профессор Фарихи. - Движение было настолько точным, что такое даже и придумать невозможно».

Зона обитаемости

Зона обитаемости – это область в космосе около той или иной звезды, где расстояние от светила не слишком большое, чтобы там было крайне холодно, и не слишком близкое, чтобы там было чрезвычайно жарко. Если условия на планете соответствуют этим требованиям, там может существовать вода в жидком виде, а следовательно и жизнь.

Результаты исследования британских ученых означают, что теперь астрономы должны активно искать новые планы около других «белых карликов».

«Обычно в астрономии так: если обнаруживается что-то одно, то, как правило, это распространенное явление», - говорит по этому поводу Фарихи.


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#Мировые новости   #Космос  
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