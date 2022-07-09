9 Июля 2022 14:17

Ученые обнаружили новый вид динозавров в Аргентине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Аргентине обнаружили новый вид динозавров. У них большая голова и маленькие лапы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Ученые назвали его Мераксес Гигас – в честь дракона из «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. Это плотоядный кархародонтозавр, обитавший в Патагонии более 90 млн лет назад. Своими короткими передними конечностями он был похож на тираннозавра рекса. Специалисты считают, что эта особенность могла защищать ящеров от укусов других динозавров во время совместных трапез.

«Они относятся к крупнейшим плотоядным динозаврам, которые когда-либо существовали. Но раньше у нас никогда не было черепа целиком. Многие измерения были предположениями. Наконец, когда у нас есть Мераксес, мы приблизились к реальному размеру черепа и лап: это необходимо, чтобы понять эволюцию вида», - сообщил палеонтолог Себастьан Апестегуйя.

Найденной в Аргентине особи было от 39 до 53 лет. Это один из самых взрослых экземпляров, когда-либо найденных на Земле. Мераксес вымер примерно за 20 млн лет до появления тираннозавра рекса.





Фото: euronews.com