Ученые об истоках возникновения праздника Наурыз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В традиционном казахском обществе Наурыз считается началом года. Это не только праздник, когда наступает весеннее равноденствие. Это праздник единства и труда, добра, дружбы и согласия. О происхождении праздника Наурыз и его значении корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали исследователи.

По словам доктора искусствоведения Казахской Национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова, профессора Гульзады Омаровой, Наурыз как начало нового года отмечался с древних времен.

«По словам Шакарима Кудайбердыулы, название «Наурыз» пришло из оазисов земледелия, которые граничили с кочевой средой. А в кочевой тюркской среде первый день Нового года назывался «Ұлыс». Ұлыс - как начало Нового года связывают с днем весеннего равноденствия у казахов и кочевых народов Центральной Азии.

Как следует из традиции празднования Наурыза, он отмечается как начало пробуждения природы и ее обновления. Этот день был связан с культом плодородия и солнца и касался не только сельскохозяйственных культур, но и животноводства», - говорит Гульзада Омарова.

Искусствовед коснулась и мифологического представления о Кыдыр ата.

«У казахов легенда о Кыдыр ата определяется мифологическими представлениями, который в ночь весеннего равноденствия приносит тепло и свет на Землю. Поэтому в этот казахи проводили дома специальный обряд очищения огнем. Избавлялись от всего старого и плохого. Люди не спали всю ночь, молились и встречали Кыдыр ата. А утром старались не проспать и не пропустить приход нового дня.

Как народ знал о начале нового года? Сейчас, конечно, у нас есть календари, и мы знаем, когда именно начнется новый год. А раньше в традиционных культурах это было связано с астрономическими наблюдениями и движением звезд. Это позволило нам точно рассчитать не только смену времен года, но и месяцы, дни и даже часы»,- говорит она.

По мнению профессора КазНАИ им. Темирбека Жургенова, кандидата философских наук, академика МИА Алии Алимжановой, праздник Наурыз до сих пор не утратил своего величия и социальной значимости.

«Одним из самых древних праздников в истории мировой культуры, охватывающих пять тысячелетий, является Наурыз. И до сих пор Наурыз - один из самых популярных общенациональных праздников. Все народы Казахстана, независимо от национальности и вероисповедания, с нетерпением и радостью встречают этот праздник.

Праздник Наурыз постепенно приобретает новое духовно-этическое значение. Когда Казахстан обрел Независимость, указом Первого Президента Республики Казахстан от 15 марта 1991 года «О национальном празднике весны - Наурыз мейрамы» праздник окончательно обрел официальный статус. В то же время он вызвал общественный резонанс. Казахскому народу пришлось более полувека ждать, когда его любимый праздник Наурыз станет не только национальным, но и официальным и государственным праздником», - сказала Алия Алимжанова.