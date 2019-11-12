Ученые несут моральное обязательство перед будущим человечества

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Более 11 000 ученых из 153 стран подписали своеобразный призыв - предупреждение о климатическом кризисе, текст которого был опубликован в журнале Bio Science, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В документе отмечается, что прошло уже 40 лет с момента первой глобальной климатической конференции, состоявшейся в Женеве в 1979 году, в ходе которой было принято решение что-то предпринять.

«Несмотря на 40 лет глобальных климатических переговоров, мы, за редким исключением, действовали как обычно», - говорится в призыве, отмечая, что климатический кризис ускорился и наступил быстрее, чем предсказывали большинство ученых, а нынешние угрозы природным экосистемам и судьбе человечества намного серьезнее, чем ожидалось. Исследователи утверждают, что планета сталкивается с климатическим кризисом.

Текст содержит набор графиков, призванных дать четкое представление о нынешней ситуации.

Среди признаков, описанных как «глубоко тревожные» - рост населения, количества жвачных животных и выбросов парниковых газов. Все больше людей путешествует по воздуху, потребление нефти и угля увеличивается. Территория земной поверхности мира, покрытой лесом, уменьшается, в рационе человека все больше мяса. ВВП стран увеличивается, что означает продолжающийся экономический рост и, следовательно, более широкое использование ресурсов. Все представлено в графиках, которые авторы называют «жизненными показателями».

Положительной стороной ученые назвали сокращение рождаемости – в настоящее время такой показатель составил 2,4 ребенка на женщину. Другими положительными особенностями является то, что все больше используется энергии ветра и солнца, а инвестиции в ископаемую промышленность несколько снизились.

В тексте документа представлены шесть пунктов дорожной карты на основе обобщенных исследований для решения современных проблем. Они включают вопросы потребления энергии, современной демографии, роста экономики, защиты экосистем, потребления пищи и сокращения выбросов парниковых газов.

В частности, ученые рекомендуют использовать энергию более эффективно, заменив ископаемые источники возобновляемыми или другими безопасными источниками.

Говоря о демографии, эксперты считают необходимым стабилизировать и постепенно сокращать население мира с помощью мер по укреплению равенства и прав человека, используя возможности планирования семьи и глобального школьного обучения.

Касаясь экономики, следует ограничить избыточное потребление, отделив достижения финансовых целей от экономического роста.

Защита и восстановление экосистем играют важную роль, и поэтому необходимо сохранить оставшийся лесной покров планеты, приумножив его, посадив деревья в еще больших масштабах, чтобы остановить потерю биологического разнообразия.

Что касается культуры питания, то ученые рекомендуют пищу в основном на растительной основе, уменьшив потребление продуктов животного происхождения. Это предоставит больше возможности для выращивания пищи непосредственно для людей и больше пространства для природы, резко уменьшив количество пищевых отходов.

Сокращение выбросов парниковых газов также уменьшит кратковременное загрязнение, такое как выделение метана и сажи.

«Хорошая новость заключается в том, что такое преобразующее изменение, с социальной и экономической справедливостью для всех, обещает гораздо большее человеческое благосостояние, чем обычно», - пишут исследователи.

Автор: Ильяс Омаров.