Ученые Назарбаев Университета выдвинули гипотезу об отравлении воды в «сонном» селе Калачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда ученых Назарбаев Университета во главе с профессором-эпидемиологом Байроном Крэйпом, которая долгое время исследует причины «сонной болезни» в селе Калачи, выдвинула свою гипотезу о том, почему на самом деле жители села впадали во внезапную спячку с конца 2012 по октябрь 2015 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу университета.

«В исследовании синдрома Калачи мы применили научный метод моделирования, цель которого - найти закономерности. Мы подробно изучили, в чем разница между теми, кто заболел «сонной болезнью» и теми, кто не болел. В ходе продолжительного анализа мы исключили десятки гипотез о том, что болезнь могла быть связана с едой, хроническими болезнями или вредными привычками жителей села. Но потом мы выяснили, что все жители Калачей пьют воду из одного источника - из подземного насоса местного жителя, который качает ее и продает односельчанам. Разумеется, вода покупалась за деньги, поэтому домашним животным эту воду не давали. Животные пили речную воду, что объясняет, почему они не впадали в спячку», – рассказал профессор Крэйп.

Так ученые пришли к заключению, что вода, скорее всего, была отравлена химикатами. Химическая интоксикация организма может сопровождаться симптомами, схожими с теми, что описывали жители Калачей - головокружение, слабость, чувство «опьянения» и даже галлюцинации.

«Химикаты могли попасть в состав питьевой воды, например, через урановые рудники, заброшенные с конца 80-х годов. Военные могли скидывать туда химические отходы, использовать месторождения как стихийные свалки. Есть вероятность, что там разрабатывали химическое оружие, а отдельные химикаты-отходы зарывали в землю», - говорит профессор Крэйп.

Ученый рассказал, что на практике от химических отходов в прошлом часто избавлялись в бочках или баррелях. Металл резервуаров со временем ржавеет, бочки дают течь, в итоге яд может попадать в грунтовые воды. Этот сценарий, скорее всего, осуществился и в селе Калачи. По мнению ученого, за весь период болезни с конца 2012 по 2015 годы химикаты в бочках или баррелях могли полностью просочиться в воду и иссякнуть.

Так как «сонная болезнь» в селе больше не появляется, подтвердить или опровергнуть гипотезу ученых можно лишь спустившись в один из находящихся рядом урановых рудников. Слишком опасно спускаться туда людям - старое месторождение может обрушиться в любой момент.

Поэтому ученые собираются совместно со Школой инженерии Назарбаев Университета соорудить специальный беспилотник и спустить аппарат в урановые месторождения для взятия проб.

Однако сейчас исследовательские работы по «сонной болезни» в селе Калачи временно приостановили из-за пандемии COVID-19.

Справочная информация:

Исследовательский проект доктора Назарбаев Университета Байрона Крэйпа называется Kalachi Syndrome Research Project. В команде числятся 4 профессора вуза и 6 студентов Школы медицины НУ. Для исследования, которое стартовало в 2015 году, был выбран научный метод статистического анализа и моделирования. На сегодняшний день в нем приняли участие 202 семьи из с. Калачи и с. Красногорск.

Калачи - село в Есильском районе Акмолинской области. Эта местность прославилась на весь мир из-за необъяснимой болезни - жители спали сутками, а после пробуждения жаловались на частичную потерю памяти и галлюцинации. Для изучения этого вопроса привлекались мировые эксперты, которые выдвигали различные версии «сонной болезни» - недостаток кислорода в воздухе, высокая концентрация угарного газа, высокий уровень радиации, радоновые источники и другие. Однако официальных доказательств не нашли. Последний случай «сонной болезни» зарегистрировали в 2015 году.