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    17:40, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Ученые намерены исследовать родословную Алаша хана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы в интервью Youtube-каналу Qasqa Jol сообщил о том, что начнутся масштабные исследовательские работы об Алаша хане с участием иностранных ученых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть много спорных мнений по поводу национальности Алаша хана. Конечно, это бьет по гордости. Экскурсоводы объясняют это так: «Он был сыном узбекского полководца, но из-за неопрятного внешнего вида его выгнали из дома. Затем он прибыл на казахскую землю и добился власти». Другие же считают, что из-за его низкого роста ему дали имя «Аласа хан» (в переводе с казахского аласа - низкий), но со временем начали называть «Алаша». Получается, мы не можем сказать, что он выдающийся казахский батыр и хан», - отметил Арыстанбек Мухамедиулы.

    Экс-министр планирует собрать около мавзолея Алаша хана на земле Улытау специалистов и начать исследовательские работы.

    «Поэтому сейчас мы собираем всю информацию об Алаша хане. В мае посетим данное святое место, сделаем качественные видеоматериалы и будем распространять их на трех языках. Сделаем заявление ученым международного уровня. После этого приедут иностранные специалисты для своих исследований. Тогда казахская история будет совсем другой», - считает Арыстанбек Мухамедиулы.

    Отметим, что о родословной и имени правившего на казахской земле Алаша хана ходят разные слухи и истории. Одни считают, что этноним «Алаш» связан с именем Алаша хан. Некоторые ученые выдвигают предположения, что в мавзолее Алаша хана лежит Чингис хан.

    «Почему Амир Темир перед поездкой проходил через Улытау и вырезал в камне следующее: «Я со своим войском собираюсь уничтожить Алтын Орду, поэтому я приехал в Улытау»? Потому что Улытау - святое место. Камень, на котором есть эта надпись, стоит на самом красивом месте Эрмитажа. Иностранные ученые должны исследовать и этот момент», - считает директор Национального музея.


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