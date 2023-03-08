Ученые: крупнейшие города Азии могут оказаться под водой из-за повышения уровня моря

ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ - Часть крупнейших городов Азии может оказаться под водой из-за повышения уровня моря к 2100 году согласно новому исследованию, в котором рассматривается воздействие изменения климата и естественные колебания океана.Уровень моря уже повышается из-за повышения температуры океана и беспрецедентного уровня таяния льда, вызванного изменением климата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Но отчет, опубликованный в журнале Nature Climate Change, предлагает свежий взгляд и неутешительные предупреждения о том, насколько серьезными могут быть последствия для миллионов людей.

Хотя многие прибрежные азиатские мегаполисы уже подвергались риску затопления, исследование показывает, что предыдущий анализ недооценил степень опасности повышения уровня моря и наводнений, вызванных естественными колебаниями океана.

Например, в столице Филиппин Маниле, согласно прогнозам, затопление прибрежных регионов в следующем столетии будут происходить в 18 раз чаще, чем раньше, исключительно из-за изменения климата.

Исследование, проведенное учеными из Французского национального центра научных иисследований (CNRS), Университета Ла-Рошель во Франции и Национального центра атмосферных исследований в США (NCAR), показало, что столица Таиланда Бангкок, Хо Ши Мин в Вьетнаме и Янгон в Мьянме особенно подвержены риску, наряду с Ченнаи и Калькуттой в Индии, некоторыми западными тропическими островами Тихого океана и западной частью Индийского океана.

Согласно исследованию, уровень моря вдоль западного побережья США и Австралии также повысится.

Только в азиатских мегаполисах более 50 миллионов человек могут пострадать от более высокого, чем ожидалось, повышения уровня моря, из них почти 30 миллионов проживают в Индии.

В Бангкоке проживает не менее 11 миллионов человек, в Хошимине - более 9 миллионов, а в Янгоне - около 5,6 миллиона человек.

Такое изменение уровня моря вряд ли случится до конца 21 века. Однако, если темпы выбросов парниковых газов увеличиваются, угроза становится более насущной, предупреждают авторы исследования.

Согласно пресс-релизу NCAR, исследование показало, что естественные явления, такие как Эль-Ниньо, погодное явление, из-за которого, как известно, большую часть западной части Тихого океана, Австралии и Азии становится теплее, чем обычно, могут усилить ожидаемое повышение уровня моря из-за изменения климата на 20-30%, что также увеличивает риск экстремальных наводнений.

Изменение климата уже вызвало беспрецедентные экстремальные наводнения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за последний год.

Анализ, проведенный Службой ЕС по изучению климата Copernicus, описывает 2022 год как «год климатических экстремальных явлений», включая смертоносные наводнения в Пакистане и широкомасштабные наводнения в Австралии.

В то же время температура океана является самой высокой из когда-либо зарегистрированных, и ожидается, что она продолжит повышаться.

В январском отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований отмечается, что в прошлом году температура океана побила все рекорды, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в 2021 году.

Отмечается, что последние четыре года были самыми теплыми за всю историю наблюдений за океанами.

«К сожалению, мы прогнозируем, что 2023 год на самом деле будет теплее, чем 2022 год», — сказал в январе климатолог НАСА Гэвин Шмидт.