Ученые КИСИ пожелали скорейшего выздоровления Нурсултану Назарбаеву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова выступила со словами поддержки в адрес Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, у которого подтвердился коронавирус, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай сообщил, что тест Первого Президента Казахстана – Елбасы Н.А.Назарбаева на Covid-19 показал положительный результат. Вместе с тем Нурсултан Абишевич продолжает работать дистанционно, находясь на самоизоляции.

Все мы видим, что Елбасы активно работает на благо страны. Это особенно востребовано в нынешних в сложных условиях, в период действия карантинных мер, введенных в стране из-за пандемии короновируса. Большой блок вопросов сегодня находится в поле зрения Совета Безопасности, возглавляемом Первым Президентом.

График работы Первого Президента Казахстана остается очень насыщенным, он включает в себя двусторонние встречи и многосторонние совещания по вопросам деятельности партии Nur Otan, эффективности её партийной фракции в Мажилисе Парламента. Впереди у партии ответственный момент – очередные выборы в Мажилис Парламента РК. Елбасы держит процесс «перезагрузки» партии на личном контроле.

Помимо политических вопросов, Елбасы уделяет много внимания вопросам социального порядка, инициируя и активно поддерживая проекты по развитию молодежи и поддержки детей с особенными потребностями. Особое внимание в период карантина Елбасы поручил партии уделить нуждающимся жителям малых городов и сел страны. Из средств Фонда «Birgemiz» финансовую помощь получили более 360 тысяч семей, 240 тысячам семей были доставлены продуктовые корзины. Кроме того, единовременная выплата была выдана более 2100 сотрудникам медицинских организаций. Фонд выделил 340 млн тенге на строительство домов для жителей Мактааральского района, пострадавших от наводнения.

Мы уверены, что наш Елбасы успешно победит коварный вирус, также как он много раз он побеждал в сложнейших испытаниях на своем жизненном пути! Он – по своей природе Лидер-Победитель! От всей души вместе с нашим народом желаем Нурсултану Абишевичу скорейшего выздоровления!».