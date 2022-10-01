Ученые из Нидерландов создали солнечную батарею с практической эффективностью выше 30%

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Нидерландские исследователи преодолели 30-процентный барьер эффективности солнечных батарей. В этом им помогла технология на основе сочетания перовскита и кремния, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Это достижение поможет освоению солнечной энергии во всем мире и уменьшит зависимость от ископаемого топлива, говорится в пресс-релизе исследовательской организации.

Результат представлен на восьмой Всемирной конференции по фотогальваническому преобразованию энергии (WCPEC-8) в городе Милане (Италия). Отмечается, что он был достигнут путем объединения новых перовскитных солнечных элементов с традиционными технологиями кремниевых солнечных элементов.

«Впервые четырехполюсные тандемные устройства перовскит/кремний с сертифицированной верхней ячейкой преодолели барьер в 30 %. Такая высокая эффективность обеспечивает большую мощность на квадратный метр и меньшую стоимость за кВтч. Кроме того, достижение высокой удельной мощности создаст больше возможностей для интеграции этих солнечных элементов в конструкции и строительные элементы, чтобы можно было покрыть большую площадь поверхности фотоэлектрическими модулями. Таким образом, преодоление 30-процентного барьера является большим шагом в ускорении энергетического перехода и повышении энергетической безопасности за счет снижения зависимости от ископаемого топлива», - говорится в сообщении Эйндховенского технологического университета.

Исследователи отметили, что представленные на выставке в Милане показатели – лучшие в мире по эффективности солнечных батарей, и получены на множестве существующих технологий, являются еще одной вехой на пути к промышленному развертыванию.

«Теперь мы знаем ингредиенты и можем контролировать слои, необходимые для достижения эффективности более 30 %. В сочетании с опытом и знаниями в области масштабируемости, накопленными за последние годы, для распространения материалов и процессов на больших площадях, мы можем сфокусироваться на наших промышленных партнерах, чтобы внедрить эту технологию с эффективностью более 30 % в массовое производство», - сказал профессор Джанлука Колетти, руководитель программы.

Фото: tue.nl