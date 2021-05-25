Ученые: Дети могут быть ключевыми переносчиками новых штаммов COVID-19

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Ученые в США выяснили, что варианты (штаммы) коронавируса в стране все чаще встречаются у маленьких детей. Согласно новому исследованию, проведенному в США, дети младшего возраста, по-видимому, являются серьезными носителями более заразных вариантов коронавируса, таких как те, которые были выявлены в Великобритании и Калифорнии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

С марта 2020 года по апрель 2021 года исследователи из девяти детских больниц в США протестировали в общей сложности 2,119 пациентов с COVID-19 в возрасте 18 лет и младше на различные варианты (штаммы) COVID-19, а также ключевые мутации, которые помогают этим вариантам стать более заразными или скрыться от иммунной системы пациента.

«Всего мы идентифицировали 560 из этих важных мутаций, и 75% (420 из 560) ... были обнаружены у детей младше 12 лет - населения, которое в настоящее время не имеет права на вакцинацию от COVID-19», - заявила Дженнифер Диен Бард из детской больницы Лос-Анджелеса, ведущий автор отчета, опубликованного в понедельник на портале medRxiv перед экспертной оценкой.

В своей статье исследователи утверждают, что результаты их работы предоставляют «убедительное доказательство» появления опасных вариантов у детей из разных регионов и социально-экономических групп населения в Соединенных Штатах. Они добавили, что результаты подчеркивают необходимость постоянного мониторинга детей, «которые будут среди последних групп, получивших вакцину, и кто играет ключевую роль в прекращении этой пандемии».

Согласно еще одному из последних научных исследований коронавирусной инфекции, иммунная система никогда не забудет, что пациент перенес COVID-19 в легкой форме.

По результатам исследования, опубликованного в издании Nature, даже через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19 в легкой форме, когда уровень антител в крови снизился, иммунные клетки в костном мозге переболевшего остаются готовыми вырабатывать новые антитела против коронавируса.

При заражении быстро образуются живущие недолго иммунные клетки, которые секретируют раннюю волну защитных антител. По мере отмирания иммунных клеток уровень антител снижается. Но пул этих иммунных клеток, называемых долгоживущими плазматическими клетками, остается в резерве после заражения. Большинство из них мигрируют в костный мозг, объяснил соавтор исследования Элай Эллебеди из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Его команда получила образцы костного мозга у 19 пациентов через семь месяцев после того, как они переболели легкой формы COVID-19. У пятнадцати из 19 пациентов были долгоживущие плазматические клетки, секретирующие антитела против коронавируса. У пяти из 15 были взяты повторные биопсии костного мозга через 11 месяцев после появления симптомов COVID-19, и у всех все еще оставались долгоживущие плазматические клетки, секретирующие антитела против SARS-CoV-2.

Эллебеди в своем заявлении отметил, что эти клетки «просто находятся в костном мозге и секретируют антитела. Они делали это с момента выздоровления от инфекции и будут продолжать делать это бесконечно ... Эти клетки будут жить и вырабатывать антитела на всю оставшуюся жизнь людей».

По словам авторов, пока неясно, будут ли такие же результаты наблюдаться у лиц, переживших умеренную или тяжелую форму COVID-19.

Согласно еще одному небольшому исследованию, пишет Reuters, владельцы зубных протезов, инфицированные коронавирусом, должны наблюдать за своим состоянием после выздоровления от вируса. Так как после COVID-19 их протезы могут с большей вероятностью содержать бактерии, которые увеличивают риск дополнительных инфекций помимо COVID-19.

Исследователи проанализировали съемные протезы 30 пациентов с COVID-19 и 30 здоровых людей. Смыв с поверхности зубных протезов выявил стрептококки у 93,3% пациентов с COVID-19 по сравнению с 40% у здоровых добровольцев, а также бактерии Klebsiella pneumonia у 46,7% пациентов с COVID-19 по сравнению с 13,4% в другой группе.

Все эти микроорганизмы рассматриваются как потенциальные причины бактериальных инфекций у госпитализированных пациентов с COVID-19, которые могут привести или усугубить такие проблемы, как респираторный дистресс-синдром и пневмонию, сообщили исследователи в журнале The Journal of Prosthetic Dentistry. Они рекомендуют проверять зубные протезы у пациентов с COVID-19 и использовать соответствующие лекарства для предотвращения заражения теми или иными инфекциями.