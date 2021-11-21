Ученые: алкоголь приводит к раннему «старению» сосудов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) определили, что употребление алкоголя в подростковом и юношеском возрасте приводит к быстрому «старению» сосудов, что является предвестником сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование специалистов из Великобритании прокомментировали в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, передает МИА «Казинформ».

Результаты исследования показали, что при раннем употреблении алкоголя в возрасте от 17 до 24 лет артериальная жесткость увеличивается в среднем на 10,3%. Иначе говоря, сосуды «стареют». Причем у девушек это происходит быстрее, чем у юношей. Подобной взаимосвязи с курением выявлено не было.

«Молодые люди могут полагать, что употребление алкоголя и курение не наносят долгосрочного вреда. Тем не менее результаты исследования показывают, что такое поведение может привести к сердечным заболеваниям и инсульту», – отметил автор исследования Хьюго Уолфорд, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона.

В новом исследовании, которое было представлено на конгрессе Европейского общества кардиологов, приняли участие 1 655 молодых людей в возрасте 17-24 лет. Изучалась взаимосвязь между курением, потребления алкоголя и изменениями в сосудах (их артериальной жесткости). Также учитывались такие показатели, как индекс массы тела, уровень артериального давления, липопротеины низкой плотности, глюкоза, С-реактивный белок (показатель воспаления).

Артериальная жесткость оценивалась с помощью методики измерения каротидно-феморальной скорости пульсовой волны, то есть скорости, с которой пульсовая волна проходит через аорту и крупные артерии за один сердечный цикл. Данный метод служит надежным независимым предиктором развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у молодых людей.

Среди пациентов, принявших участие в исследовании, 7% никогда не потребляли алкоголь, 52% потребляли среднее количество, 41% - большое количество. Что касается курения, 37% никогда не курили, 35% когда-то курили и сумели бросить, 23% потребляли среднее количество сигарет и 5% - были заядлыми курильщиками.

«Исследование специалистов из Великобритании, доказывает, что отказ от вредных привычек в молодом возрасте позволит остановить процесс ускоренного старения сосудов и снизить риск преждевременного развития атеросклероза, гипертонии, а также сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы», - прокомментировал результаты исследования Сагат Алтынбеков, врача-нарколог, профессор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, президент РОО «Ассоциации специалистов, работающих в сфере психического здоровья».

Эксперт также подчеркнул, что главная проблема пьющего человека - это отсутствие понимания зависимости от алкоголя. Чем больше доза употребленного алкоголя, тем тяжелее будут последствия. Здесь хорошо работает концепция снижения вреда, которая зарекомендовала себя во всем мире. Это стратегия, направленная на сохранение здоровья каждого человека и нацеленная не на тотальный запрет вредных привычек, а на уменьшение рисков и негативных последствий для здоровья, то есть действует принцип – чем меньше, тем лучше. Если для курильщика - это переход от обычных сигарет на бездымные альтернативы, чтобы исключить основной источник вреда – дым, то в алкогольной зависимости лучше выпивать меньше и выбирать напитки с меньшим градусом.