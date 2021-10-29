Учения «Зымыран-2021» прошли в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках республиканского командно-штабного учения «Зымыран-2021» в Глубоковском районе Восточно-Казахстансклй области проведены тактико-специальные учения «Зымыран-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По замыслу учения, оперативному дежурному ДЧС ВКО поступило сообщение о том, что во время запуска с космодрома «Байконур», произошло условное падение фрагментов ракеты-носителя на территорию Глубоковского района.

В зону ЧС прибыли службы гражданской защиты для оперативной ликвидации аварии. Одновременно в областном и районном акимате проводится экстренное заседание комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Службой охраны общественного порядка производится оцепление района падения ракеты-носителя. Население сел, попавших в зону ЧС, оповестили о сложившейся обстановке при помощи автомобилей, оборудованных сигнально-голосовыми устройствами. Проведена эвакуация населения и животных из опасной зоны. Население села Тарханка доставлено в пункт размещения, где организовано трехразовое горячее питание, предоставлены предметы первой необходимости. Организована работа психолога с эвакуируемым населением.

Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали отдельные очаги возгораний. Местные исполнительные органы организовали работы по определению уровня химического заражения в зоне ЧС и работы по дегазации очага и рекультивации территории, где произошла авария.

«Всего в тактико-специальных учениях приняло участие 30 человек личного состава и 10 единиц техники. Наша главная задача повысить уровень служб государственной системы гражданской защиты к ликвидации ЧС, связанной с ракетой-носителем. По итогам учений будут определены дальнейшие задачи для силы гражданской защиты и местных исполнительных органов», – подвел итоги учений Дмитрий Титов, заместитель начальника ДЧС ВКО.

Напомним, 28 октября в стране началось Республиканское командно-штабное учение «Зымыран-2021» на тему «Готовность органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями ракет-носителей при пусках с космодрома «Байконур».