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Учения штаба по борьбе с терроризмом пройдут в Павлодаре

9 Ноября 2021 20:53
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Учения штаба по борьбе с терроризмом пройдут в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пройдут антитеррористические учения. Они займут полдня и пройдут отдельных частях областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«10 ноября в период с 9:00 до 14:00 в городе Павлодаре планируется проведение оперативно-тактического учения павлодарского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Участники учений планируют на практике отработать и усовершенствовать слаженность действий всех сил, задействованных в оперативно-тактическом мероприятии. Учения намечены в отдельных частях Павлодара. При проведении учения планируется временное ограничение (перекрытие) движения пешеходов и транспортных средств на улицах Толстого-Катаева, в Северной промзоне, на Мира – Торайгырова – Ак. Бектурова. Будет организована эвакуация из зданий и помещений, находящихся в эпицентре совершения условных актов терроризма. Будут ужесточены требования по проверке и досмотру автотранспорта и граждан. Увеличены наряды патрульной полиции, в том числе на развернутых контрольно-пропускных пунктах. Планируется, что будет ограничение для работы СМИ в зоне проведения оперативно-тактического учения.


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#Учения   #Павлодарская область   #Силовые структуры  
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Автор:

Антон Гагарин

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