Учения «Шекара-Антитеррор-2021» прошли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Оперативно-тактические учения «Шекара-Антитеррор-2021» прошли на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области, учения проходили в рамках поручений Председателя Совета Безопасности Нурсултана Назарбаева, Главы государства - Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами страны Касым-Жомарта Токаева совместно с региональным оперативным штабом по кризисной ситуации во главе с акимом Жамбылской области.

Цель учений - повысить готовность сил и средств Жамбылского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом к угрозам нарушения границы террористам, разработать единый алгоритм действий всех госорганов. Кроме того, региональный оперативный штаб отработал задачи по преодолению кризисной ситуации - взаимодействие при возникновении чрезвычайных ситуаций социального характера, связанных с массовым переходом беженцев через границу Казахстана.

«По сценарию учение прошло в три этапа, - пояснили в ведомстве. - Первый этап – нарушение границы, второй - прием и размещение беженцев, третий – пресечение акта терроризма. Благодаря слаженным действиям всех органов цели и задачи учений выполнены в полном объеме. Учения организованы совместными силами областных департаментов Комитета национальной безопасности, полиции, по чрезвычайным ситуациям, местного исполнительного органа. Всего было задействовано 300 человек, 40 единиц техники», - пояснили в ведомстве.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что государственные органы продемонстрировали высокий уровень взаимодействия по пресечению террористических угроз.

«В условиях обострения международной обстановки необходимо на особом контроле держать вопросы обеспечения пограничной безопасности и быть в боевой готовности. Наша область приграничная. Согласно поручениям руководства страны проводится работа по улучшению материально-технической базы пунктов пропуска, увеличению количества военнослужащих. Надежная охрана и защита рубежей Родины – залог территориальной целостности республики, мира и спокойствия на его территории», - сказал он.

Глава региона подчеркнул, что государственным и правоохранительным органам необходимо тесно сотрудничать и улучшать меры обеспечения безопасности общества от террористических угроз.

«Самое главное – всегда сохранять бдительность и высокую готовность. При этом сотрудники не должны забывать о том, что в первую очередь нужно обеспечить общественное спокойствие, своевременно информировать население», - отметил Бердибек Сапарбаев.

«Оперативно-тактические учения проводятся для подготовки к действиям на случай массового перехода беженцев через Государственную территорию. Проведены работы, связанные с массовым переходом беженцев через границу, мероприятия по развертыванию палаточного городка и других объектов», - сказал начальник управления гражданской обороны ДЧС Жамбылской области Руслан Шариев.



