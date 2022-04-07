Учения с передвижением военной техники проходят в девяти регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022». Мероприятие продлится в течение апреля текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Учение проводится в рамках выполнения поручений Президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии, обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации.

Проведение учения сопряжено с передвижением сил и средств по стране. В целях отработки учебно-боевых задач подразделения совершают марши на полигоны, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации.

Учение проходит на территории семи областей: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, а также городов республиканского значения: Алматы и Шымкент.

Летчики армейской авиации Алматинской авиационной базы на транспортно-боевых вертолетах Ми-17 и боевых вертолетах Ми-35М выполнят переброску и сопровождение тактического десанта Сил специальных операций в районы отработки учебно-боевых задач.

По плану учения экипажи военно-транспортной авиации на самолетах С-295 осуществят переброску подразделений Вооруженных сил в Мангистаускую область. Посадка будет совершена на аэродромный участок автомобильной дороги «Актау-Жанаозен». Военнослужащие Сил специальных операций отработают учебно-боевые задачи на полигоне «Оймаша» Мангистауской области. По окончании учения подразделения самолетами будут возвращены в пункты постоянной дислокации.

Необходимо отметить, что в ночное время 6-7 апреля текущего года осуществлялось передвижение колонн:

- в региональном командовании «Юг» – из воинской части в г. Таразе техника направлена на полигон «Матыбулак»;

- в региональном командовании «Восток» – из воинской части г. Семея в воинскую часть в г. Аягозе, далее – на полигон «Майлино»;

- личный состав воинских частей Алматинского и Талдыкорганского гарнизонов под прикрытием вертолетов армейской авиации направлен на полигон «Илийский», Капшагайского гарнизона – на полигон «Шошкала».