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    16:26, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Учения разведчиков проходят на западе Казахстана

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках стратегического командно-штабного учения «Айбалта-2022» на полигоне «Бейнеу» под руководством командующего войсками регионального командования «Запад» генерал-майора Даулета Оспанова проходят двухсторонние тактико-специальные учения разведывательных подразделений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Двусторонний характер учений подразумевает действия противостоящих друг другу разведывательных подразделений в составе условных наступающих и обороняющихся войсковых группировок.

    Подразделения разведки выполняют задачи по ведению разведывательно-боевых и разведывательно-поисковых действий.

    «Все мероприятия по боевой подготовке нацелены на реализацию поручения Президента Казахстана по вопросам кардинального повышения боеспособности Вооруженных сил. Двусторонние тактико-специальные учения наиболее полно обеспечивают подготовку командиров и личного состава по обеспечению слаженных действий разведывательных подразделений в различных видах боевых действий», – пояснил командующий войсками регионального командования «Запад» генерал-майор Даулет Оспанов.

    В ходе маневров отрабатываются действия разведподразделений в дневных и ночных условиях при ведении оборонительных и наступательных действий с учетом применения противником беспилотных летательных аппаратов.

    Особое внимание на учении уделено совершенствованию практических навыков разведчиков по наведению и корректировке ударов авиации и огня артиллерии на объекты условного противника.







    Фото : gov.kz

    Теги:
    Вооруженные силы Армия Минобороны РК Учения
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