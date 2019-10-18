Учения прошли на газовом месторождении «Амангельды»
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Учения проводились на территории Шу-Сарысуйского производственного филиала (ШС ПФ) ТОО «Амангельды Газ», передает МИА «Казинформ».
Главная цель прошедших учений - совершенствование практических навыков органов управления ГО и ЧС ШС ПФ, оперативной группы КФ «Ак Берен» ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб», личного состава ТОО «Сауыт Сөндіруші», ТОО «Сауыт Жедел Тобы» и других территориальных формирований к выполнению мероприятий по ликвидации газонефтеводопроявлений на скважинах и аварий на контрактной территории ШС ПФ ТОО «Амангельды Газ», а также оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Для проведения учений были привлечены органы разных уровней управления, задействовано более 50 работников компании и подрядных организаций, около 14 единиц техники.
По замыслу учебной тренировки были отработаны две аварийно-спасательные операции:
Первая – газовый выброс при проведении капитального подземного ремонта скважины №119 на месторождении Амангельды;
Вторая - ликвидация прорыва газа на технологическом газопроводе диаметром 219 мм на внутрипромысловой площадке ШС ПФ ТОО «Амангельды Газ».
Как показывает практика строительства скважин, отсутствие необходимых навыков и неумение управлять экстренной ситуацией часто приводит к переходу обычного газонефтеводопроявления к открытому фонтану, а это один из самых сложных видов аварии в бурении.
По оценке представителя Департамента по ЧС Жамбылской области, учебные вопросы были отработаны качественно и в полном объеме, органы управления и силы гражданской защиты ТОО «Амангельды Газ», персонал подрядных организаций показал уверенные и слаженные действия.
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