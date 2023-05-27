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    Учения походят в Конаеве: жителей просят не паниковать

    27 Мая 2023, 10:38

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 27 мая на территории города Конаева проводятся учения, направленные на координацию взаимодействия правоохранительных и исполнительных органов, проверку готовности сил и средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Просим граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к действиям сотрудников правоохранительных и специальных органов, принимающих участие в учениях», - обратились к жителями и гостям города в акимате Алматинской области.

    В департаменте полиции Алматинской области также призвали жителей сохранять спокойствие и отнестись с пониманием.

    Боевые учения, направленные на проверку готовности сил и средств, проходили в Конаеве 25 марта.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Учения Алматинская область МВД РК Конаев
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