Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Учения подразделений спецназначения СГО прошли в Астане и Алматы

27 Декабря 2022, 22:25
Учения подразделений спецназначения СГО прошли в Астане и Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По указанию Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан генерал-майора Сакена Исабекова в ночь с 26 на 27 декабря текущего года в городах Астана и Алматы были проведены внезапные оперативно-тактические учения с подразделениями специального назначения СГО РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе учений силы и средства спецподразделений были приведены в высшие степени оперативно-служебной готовности с последующим выходом в район сосредоточения для выполнения учебно-тренировочных задач, говорится в сообщении СГО.


Новости по теме
Флешмоб «Аяз Ата» прошел в Алматы
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 декабря
Застройщики продолжают нарушать закон о долевом участии – акимат Астаны
Теги:
Читайте также
Флешмоб «Аяз Ата» прошел в Алматы
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 декабря
Застройщики продолжают нарушать закон о долевом участии – акимат Астаны
Какой штраф уплачивают недобросовестные застройщики в Казахстане
Названы сроки завершения долгостроев в Астане
Касым-Жомарт Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
27-летний водитель авто погиб при ДТП в Карагандинской области
13 школ построят в Астане на следующий учебный год
Новости партнеров
Популярное
1 Базовую пенсию увеличат в Казахстане
2 Назначен аким Сауранского района Туркестанской области
3 Названа дата отборочного боя Али Ахмедова против нокаутера с рекордом 23-0
4 Вынесен приговор по махинациям с землей в Алматинской области
5 Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев

Лента новостей