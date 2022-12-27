Учения подразделений спецназначения СГО прошли в Астане и Алматы

27 Декабря 2022, 22:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По указанию Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан генерал-майора Сакена Исабекова в ночь с 26 на 27 декабря текущего года в городах Астана и Алматы были проведены внезапные оперативно-тактические учения с подразделениями специального назначения СГО РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе учений силы и средства спецподразделений были приведены в высшие степени оперативно-служебной готовности с последующим выходом в район сосредоточения для выполнения учебно-тренировочных задач, говорится в сообщении СГО.