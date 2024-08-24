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    02:43, 24 Август 2024 | GMT +6

    Учения по тушению природных пожаров на приграничных территориях стран СНГ прошли в РФ

    Учения по тушению природных пожаров на приграничных территориях стран СНГ прошли в РФ
    Фото: МЧС РК

    Спасатели ДЧС Костанайской области приняли участие в мероприятии, которое прошло на территории РФ, по тушению природных пожаров на приграничных территориях государств-участников СНГ, передает агенство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Учения направлены на отработку алгоритма межведомственного взаимодействия между соседними государствами для укрепления сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участие Казахстана и России позволило всем структурам проверить свою готовность к совместным действиям, обменяться опытом и идеями в области обеспечения безопасности на приграничных территориях.

    Учения по тушению природных пожаров на приграничных территориях стран СНГ прошли в РФ
    Фото: МЧС РК

    В ведомстве отметили, что в учениях также принимали участие сотрудники Комитета противопожарной службы.

    Учения по тушению природных пожаров на приграничных территориях стран СНГ прошли в РФ
    Фото: МЧС РК

    Спасатели ДЧС Костанайской области приняли участие в мероприятии, которое прошло на территории РФ, по тушению природных пожаров на приграничных территориях государств-участников СНГ, передает агенство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Напомним, что с начала пожароопасного сезона в Костанайской области произошло пять лесных пожаров общей площадью 30,7 га, при этом покрытая лесом площадь не пострадала. В прошлом году за аналогичный период произошло 33 лесных пожара общей площадью 295,6 га.

    Теги:
    ДЧС МЧС Учения Регионы Костанайская область СНГ Лесные пожары Россия Спасатели
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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