Учения по тушению природных пожаров на приграничных территориях стран СНГ прошли в РФ

Спасатели ДЧС Костанайской области приняли участие в мероприятии, которое прошло на территории РФ, по тушению природных пожаров на приграничных территориях государств-участников СНГ, передает агенство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Учения направлены на отработку алгоритма межведомственного взаимодействия между соседними государствами для укрепления сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участие Казахстана и России позволило всем структурам проверить свою готовность к совместным действиям, обменяться опытом и идеями в области обеспечения безопасности на приграничных территориях.

Фото: МЧС РК

В ведомстве отметили, что в учениях также принимали участие сотрудники Комитета противопожарной службы.

Фото: МЧС РК

Спасатели ДЧС Костанайской области приняли участие в мероприятии, которое прошло на территории РФ, по тушению природных пожаров на приграничных территориях государств-участников СНГ, передает агенство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Напомним, что с начала пожароопасного сезона в Костанайской области произошло пять лесных пожаров общей площадью 30,7 га, при этом покрытая лесом площадь не пострадала. В прошлом году за аналогичный период произошло 33 лесных пожара общей площадью 295,6 га.